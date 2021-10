Il fiducioso giocatore dei Chicago White Sox Carlos Rodon sarà in salute nei playoff

Chicago – lanciatore dei Chicago White Sox, Carlos RodonSarà abbastanza in salute per aiutare la squadra nel post-season dopo aver limitato la mano sinistra al consueto tratto di classifica.

“Rimaniamo ottimisti sul fatto che sarà in grado di contribuire nel prossimo mese”, ha detto lunedì il direttore generale Rick Hahn. “Ovviamente, data la quantità di lavoro che ha svolto in questa stagione, l’aumento rispetto agli anni precedenti, la sua forza e il suo comfort e il suo livello di dolore e affaticamento generale, è qualcosa che continuiamo a perseguire”, ha aggiunto.

Hahn ha detto che Rodon avrà una sola esibizione durante la serie di campionato contro i campioni dell’All West, gli Houston Astros, che inizierà giovedì. Se gli White Sox vincono al meglio di una serie su cinque, valutano il carico di lavoro lasciato per serie. Martedì dovrebbe giocare una sessione di gioco.

Rodon ha una storia di infortuni al braccio e alla spalla e ha partecipato solo a 28 corse negli ultimi due mesi della stagione regolare. Ma ha avuto anche un ruolo negli White Sox dove ha vinto il titolo AL Central segnando 93-69. La squadra ha battuto i Cleveland Indians di 13 partite e ha concluso con il maggior numero di vittorie da quando la squadra vincitrice del Campionato del Mondo 2005 è andata 99-63.

Nuccio DiNuzzo/Getty Images

mancino record go-to vincere record 13-5 con un’ERA 2.37 ed è stato selezionato per l’All-Star Game per la prima volta. Le sue 24 partecipazioni e 132 2/3 run sono i suoi massimi dal 2016, ben al di sopra del suo totale degli ultimi due anni messi insieme.

“Ciò che non deve mancare in tutto questo è che siamo qui oggi come campioni della lega grazie in gran parte al contributo di Carlos negli ultimi sei mesi”, ha detto Han. “Lui, insieme al nostro staff tecnico e ai nostri allenatori, penso che meritino tutto il merito per averlo messo in una posizione in cui può avere successo e mostrare al mondo ciò di cui è capace quando è sano. Consapevole del carico di lavoro, della sensazione di Carlos, e la nostra mod”, ha aggiunto.

Han ha detto che Lance Lin NS Lucas Giolito Giovedì apriranno la loro prima partita a Houston. Ha anche commentato che il battitore Jose Abreu ha avuto a che fare con una “malattia non COVID” da sabato, ma che dovrebbe fare bene per la serie.