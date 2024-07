Il figlio di Bill Paxton rende omaggio a suo padre nel film Tornado

Lui ascolta

Quando A James Paxton è stato offerto di farne parte la pellicola Tornado, Non esitò un attimo. Il giovane attore ha voluto rendere omaggio a suo padre, Bill PaxtonUno degli eroi dell’originale e ha lasciato la sua eredità nel sequel Cicloneuno dei film di maggior successo del 1996.

“ In realtà è un cameo, quindi sarà una piccola sorpresa per i fan del padre e per i fan del film originale. “James ha detto al sito web nordamericano Settimanale di intrattenimento. “ L’ho fatto per mio padre “Ha aggiunto.

Questa non è la prima volta che il trentenne interpreta un ruolo in omaggio a suo padre. James, che partecipa alla serie Testimone oculareè stato invitato a far parte della striscia Marvel Agente dello SHIEHa interpretato una “versione alternativa” di John Garrett, un ruolo precedentemente interpretato da suo padre. Inoltre, tra pochi giorni pubblicherà una nuova canzone intitolata “Count on Me” in onore del defunto attore. Come se ciò non bastasse, farà parte del film in uscita insieme a Malcolm McDowell e Mary Steenburgen L’ultimo treno per la fortunanel ruolo che Bale avrebbe interpretato quando le trattative per il film erano nel 1994, l’anno in cui nacque James.

James Paxton alla première di Tornado

“Ciclone È uno di quei classici che viene trasmesso quasi ogni giorno su qualche canale televisivo. Ho viaggiato, sono stato in camere d’albergo, ho acceso la TV e l’ho trovato. È senza tempo”, ha espresso prima di raccontarci come si è sentito quando è stato chiamato a far parte di questa nuova versione: “ Mi ci è voluto un po’ per elaborarlo, considerando ciò che mio padre significa per me, la sua importanza nel film originale e la sua assenza. È stata una cosa emotiva e non qualcosa che potevo decidere sul momento. Mi ci è voluto un po’ per elaborarlo, a causa delle sue dimensioni “.

Alla fine, James ha deciso di accettare la proposta. “Volevo essere un canale per il suo spirito e incoraggiare tutti coloro che sono coinvolti in questa produzione a raggiungere il successo, perché so che sarà così. Volevo fare qualcosa che onorasse davvero la sua presenza in questo nuovo capitolo e facesse qualcosa per lui. . Ho anche capito che ci sono tante persone fantastiche coinvolte in questa cosa che mi piacerebbe conoscere”, ha detto riferendosi alle ragioni che lo hanno spinto a dire sì. “ Alla fine si è sentito come se rappresentasse mio padre in quel posto “.

“Il mio personaggio sta scappando da un tornado che si avvicina a un hotel, e mentre stai girando accendono delle terribili macchine eoliche che volano verso di te, e c’è una gigantesca gru che inizia a simulare un fulmine, e hanno macchine per la pioggia è tutto molto selvaggio”, ha detto dell’esperienza sul set: “Sembra davvero di essere in un uragano”.

Bill Paxton è morto il 25 febbraio 2017 all’età di 61 anni. Gruppo Grosby

L’attore cerca di rendere omaggio a suo padre ogni volta che può. Bill Paxton è morto il 25 febbraio 2017 all’età di 61 anni per complicazioni di una malattia cardiaca. Ha subito un intervento chirurgico al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, dove È morto pochi giorni dopo l’intervento chirurgico. L’attore è diventato famoso con film di successo Terminator, Alieno, True Lies, Twister, Titanic, Ma la sua filmografia era molto ampia, con grandi opere al suo interno Piano semplice, limite verticale, limite del domani e scoop mortale. L’ultimo lungometraggio di cui ha preso parte è stato Cerchio, Il film di James Ponsoldt in cui ritrova la sua compagna Apollo 13, Tom Hanks.

“Non ho mai pensato di fare l’attore. Ho studiato giornalismo e volevo fare il reporter televisivo, e volevo fare qualcosa che mi permettesse di viaggiare e vedere cose diverse. La cosa bella è che recitare ti permette di farlo. ” ha detto James riguardo alla sua carriera. Ho parlato con mio padre della possibilità di iniziare a lavorare sui set cinematografici invece che a recitare. In se stesso Ma fai altri compiti. Ho trovato lavoro come assistente alla fotografia e poi ho lavorato nel dipartimento artistico Scoop mortale. Allo stesso tempo, ha iniziato a studiare recitazione e ha iniziato ad innamorarsi davvero Ha confermato.

