Celebrazione della squadra inglese. (Andy Wren/EFE)



Dopo la battuta d’arresto subita dalla nazionale britannica lo scorso luglio, quando perse contro la Spagna nella finale di Coppa dei Campioni, la nazionale inglese è tornata in testa al girone. Tre leoni Stanno lottando ancora per una nuova competizione. Quello Lee CarsleyL’attuale allenatore inglese ha vinto le sue ultime due partite. Durante la prima pausa stagionale della nazionale, hanno dovuto affrontare Irlanda e Finlandia come parte della fase a gironi Lega delle Nazioni 2025. In entrambe le partite sono riusciti a ottenere i tre punti, ed entrambe le partite sono terminate con lo stesso punteggio: 0-2.

Anche se questa è una buona notizia, follower Tre leoni Non sono completamente felici. Il passato del suo nuovo allenatore non ha soddisfatto i tifosi della squadra inglese. Carsley, di nazionalità britannica e irlandese. Ha indossato la maglia dell’Irlanda 39 volte Durante il suo periodo da giocatore. A sua volta, l’allenatore “si è rifiutato” di cantare l’inno nazionale durante la partita contro i suoi vicini.

Tuttavia, gli inglesi hanno altri motivi per essere felici. Il figlio di una leggenda della Nazionale segue le orme del padre e brilla già in prima squadra. Il calciatore si è reso protagonista dopo aver segnato il gol in rimonta contro la Germania con l’Under 17. Regan Hiskeyfiglio del leggendario giocatore del Liverpool Emile Heskeysi sta facendo un nome tra le star quando ha solo sedici anni.

Heskey Sr. gioca per la squadra nazionale inglese. (Effy)



In 2001L’Inghilterra ha battuto la Germania 5-1 durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2002, e Heskey Sr è stato responsabile del gol finale nella partita allo Stadio Olimpico di Monaco, lo stesso luogo della finale di Euro 2024. Ha segnato 1-3 durante una partita anche un’amichevole contro i tedeschi.

Il giovane non è partito titolare, ma dal momento in cui è entrato in campo è stato decisivo per la squadra. Reagan ha segnato il suo primo gol stagionale e ha regalato la vittoria alla sua squadra. Caden Braithwaite E Seth RidgeonEntrambi, del Manchester United, sono stati responsabili di ribaltare il risultato iniziale.

La squadra inglese visse uno dei momenti più belli della sua storia, ma non riuscì a vincere alcun titolo. Nonostante avesse nella sua squadra molti dei migliori calciatori del mondo, lo stile di calcio dell’ex allenatore, più difensivo e reazionario, limitava le sue possibilità di vincere trofei.

Reagan Heskey con la maglia della nazionale inglese. (@rheskey7/Instagram).

Le nuove generazioni britanniche continuano ad essere un obiettivo forte, quindi si prevede che l’Inghilterra continuerà a produrre stelle. Regan Heskey è una di queste. Giocatore attuale Manchester CityU18 Ha esordito con un tiro in porta.

Lui 16 anni estremi Ha completato un attacco con eleganza attraversando la linea di metà campo prima di avventarsi sul suo avversario e finire la palla con forza con un potente tiro in porta. L’account ufficiale dell’Inghilterra su X (ex Twitter) ha fatto eco all’impresa in modo comico. “Vincere in trasferta in Germania con Heskey a referto?”Hanno scritto. Questa celebrazione si è estesa ai tifosi che hanno elogiato il giocatore, e “la magia di Heskey” si legge nei commenti del post.