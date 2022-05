Il film “1976” a Cannes parla degli eroi e dei partner di Pinochet in Cile

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2022 – 19:13

Cannes (Francia), 26 maggio (EFE). Nella dittatura di Augusto Pinochet (1973) c’erano eroi non celebrati e complici passivi, due antitesi che la cilena Manuela Martelli ha portato sul grande schermo con il film “1976”, presentato in anteprima giovedì a Cannes.

Carmen (Allen Copenheim) è una donna borghese che accetta di prendersi cura di un giovane ferito di cui il prete di famiglia ha nascosto il prete di famiglia.

“Fa parte di una borghesia che può vivere parallelamente a ciò che sta accadendo nel contesto politico, ma allo stesso tempo ha una sensibilità speciale e questo la rende un eroe sconosciuto”, ha detto Martelli a Efe giovedì.

Il 1976 è l’anno della morte della nonna materna del regista, che non conosceva ma che, dai racconti di altri parenti, sapeva di essere in anticipo sui tempi. All’epoca, allora 49enne, sentiva che “in qualche modo non poteva riscrivere la sua vita, che era arrivata così lontano”, e voleva darle “la possibilità di un’altra vita”.

La regista ha trovato dei video di famiglia registrati con la Super 8 e, oltre alle immagini dei momenti felici registrati, ha voluto anche approfondire gli spazi tra loro, le esperienze che raccontano di un’altra realtà.

“Ho iniziato ad allargare il cerchio ad altre donne e mi sono reso conto che c’erano così tante storie di donne sconosciute che avevano un segreto, che c’era qualcosa che facevano che nessuno sapeva, perché sfuggiva ai canoni di ciò che dovrebbero essere”, disse Martelli (Santiago, 1983).

Dall’era di Pinochet, secondo il regista, “c’è stata una storia scomparsa che parla della vita di tutti i giorni, dell’intimità e, naturalmente, dal punto di vista di una donna”.

Come attrice, Martelli è meglio conosciuta, tra gli altri, per l’iconico Machuca di Andres Wood, un esordio alla regia che le è costato circa otto anni di lavoro, un periodo prolungato dalla pandemia.

Ha aggiunto che la sua presenza alla Settimana dei cineasti di Cannes l’ha resa “molto felice”.

“Ti prepari molto per un film ma non sai mai quale sarà il risultato, soprattutto essendo il tuo primo film. Nel processo ti chiedi se sarai in grado di trasmettere ciò che vuoi e in qualche modo la selezione qui è una garanzia per me che qualcosa sta trasmettendo.”

Il Concorso per registi della quindicina, che ha aperto la sua 54a edizione il 18 maggio, non offre nessuno dei suoi premi, ma i suoi partner sì. Il francese Thomas Salvador ha ricevuto il film dalla Society of Dramatic Authors and Composers (SACD), premiato per un film in lingua francese, per “La montagne”.

L’etichetta Europa Cinemas, in cui i membri della rete di distributori Europa Cinemas distinguono e promuovono un film europeo, ha scelto Un beau matin, della francese Mia Hansen-Løve, con Léa Seydoux.

Il Cile ha avuto quattro produzioni in questa edizione di Cannes: “1976” si è unito anche alla Quinzaine des Pamfir attraverso una coproduzione con l’Ucraina di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, mentre Patricio Guzmán ha mostrato il suo documentario “My Imaginary Country” alle sessioni con proiezioni speciali di scelta ufficiale.

Completa la lista Creatures That Melt Under the Sun, un cortometraggio diretto da Diego Cespedes con Paula Denmark e presentato in anteprima alla Settimana della Critica, un’altra sezione parallela dell’evento, dedicata ai nuovi talenti con i loro primi o secondi film. EFE

