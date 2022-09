Il film “Argentina 1985” è stato scelto per competere per gli Oscar

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2022 – 01:22

Buenos Aires, 26 settembre (EFE). L’Accademia argentina delle arti e delle scienze cinematografiche ha scelto lunedì “Argentina, 1985” per rappresentare il paese nella categoria Miglior film internazionale agli Oscar di Hollywood.

Il film, interpretato da Ricardo Darin e Peter Lanzani e diretto da Santiago Mitre, è coinvolto in un processo che nel 1985 ha messo sul banco degli imputati i capi dell’ultima dittatura militare argentina (1976-1983).

L’annuncio è stato dato questa sera al Kirchner Cultural Center (CCK) durante un evento organizzato dalla South American Country Film Academy, dopo che 250 membri sono stati selezionati tra 61 film che usciranno nelle sale fino al 30 novembre 2022.

Non sorprende la selezione del premio per il concorso più importante del mondo del cinema, dal momento che il film è stato uno dei più applauditi alla Mostra del Cinema di Venezia ed è stato insignito del Premio della Federazione Internazionale della Critica Cinematografica, essendo stato lodato al 70° Mostra del Cinema di Venezia. Festival del cinema di San Sebastian in Spagna.

Sarà anche mostrato ai festival di Zurigo e Londra e rappresenterà anche l’Argentina ai Goya Awards 2023.

Il film, il cui regista ha impiegato quattro anni per completare le indagini e l’epidemia, sarà proiettato in Argentina da giovedì, il giorno dopo raggiungerà gli Stati Uniti, la Spagna e l’Uruguay e il 5 ottobre in Cile. Sarà disponibile nel resto del mondo tramite Amazon Prime Video dal 21 ottobre. EFE

xy / lay

