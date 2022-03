Il film “Batman” monopolizza tutte le aspettative nelle sale americane

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 marzo 2022 – 23:31

Los Angeles (USA), 3 marzo (EFE). “Batman” si concentra sulle massime aspettative del pubblico che desidera avvicinarsi ai cinema il venerdì per vedere un film che mira a raccogliere più di 100 milioni di dollari in “solo nei fine settimana”.

Reinventare l’universo di Batman ha anche un investimento simile da parte della Warner Bros. Matt Reeves è stato incaricato di dirigere questo film volto a rilanciare il franchise DC Comics.

Il nuovo Batman rompe gli stereotipi e presenta il supereroe ora incarnato da Robert Pattinson (“The Twilight Saga”) con un’atmosfera poliziesca e realistica.

Ci sono quasi tre ore di produzione in cui azione di genere e suspense si fondono in una trama che non mostra le origini del personaggio, come ha fatto Batman Begins.

In questa occasione, il film segue Bruce Wayne (la vera identità di Batman) così com’è sulla trentina, al suo secondo anno da supereroe, che ancora commette errori e comincia a capire il suo ruolo di protettore di Gotham City.

Pattinson ha ammesso questa settimana in un’intervista con Evie.

Dopo il successo di “Spider-Man: No Way Home” (Sony Pictures), “Batman” cercherà di diventare almeno il secondo film con il maggior incasso dall’inizio della pandemia.

Ebbene sì, nel weekend di attracco per la prima volta, Batman dovrà misurarsi con “A Day to Die”, un film d’azione acclamato dalla critica che sarà presentato con meno stravaganza, ma garantisce una trama divertente e un cast eccezionale. Bruce Willis in testa. EFE

