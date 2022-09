Il film biografico di Spielberg ha vinto il Premio del Pubblico al Toronto Film Festival

Steven Spielberg ricorda la sua vita e il suo lavoro.

“Favole”L’ultima produzione del regista Steven Spielbergun’opera biografica che riflette il raggiungimento della maggiore età, e ha vinto il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival.

“Questo è il film più personale che abbia mai realizzato e l’accoglienza di tutti a Toronto è stata la mia prima visita al TIFF così intima e personale per me e la mia famiglia”, Il regista ha espresso attraverso una dichiarazione, offrendo “un ringraziamento molto speciale a tutti gli spettatori di Toronto che hanno dato lo scorso fine settimana che non dimenticherò mai”.

in “Favole”Spielberg si è occupato di filmare parte della sua educazione con lui Michelle Williams nel ruolo di sua madre, Paolo Dano in suo padre e Gabriele Labelle Come quando era giovane.

Il premio del pubblico al Toronto Film Festival di solito fornisce indizi su cosa potrebbe accadere nel prossimo lotto di Academy Awards, dal momento che le opere vincitrici di solito vincono delle figurine al gala organizzato dall’Academy o, per lo meno, compongono importanti shortlist.

Secondo Variety, dall’inizio delle elezioni popolari nel 1978, sette film con votazione popolare hanno vinto anche gli Academy Awards, cinque dei quali sono stati negli ultimi 20 anni, tra i quali sono apparsi “La terra dei beduini”, “Il discorso del re” e “Il libro verde: amicizia senza frontiere”.

Il Premio del Pubblico è andato alla categoria Fantasy e Horror Straniero: La storia di Yankovic., il film biografico dell’artista divenuto famoso negli anni ’80 per la sua parodia dei classici della musica pop. con Daniel Radcliffe; Mentre nel documentario è stato per “Black Ice” di Hubert Davis.