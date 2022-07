Il film con uno dei personaggi più divertenti del cinema spagnolo arriva su Amazon Prime Video

Il cinema spagnolo ci ha regalato molte gioie negli ultimi anni, ma poche sono state così piacevoli nessun controlloIl secondo lungometraggio diretto da Borja Cobiaja che è stato ingiustamente ignorato quando è stato mostrato nei cinema. Infatti poco più di 100.000 spettatori sono andati a vederlo, raccogliendo poco più di 650.000 euro.

Ora lo hai disponibile su Video Amazon PrimeDove puoi vedere quanto è meraviglioso. Naturalmente, la cosa migliore del lavoro è, di gran lunga, Juancarlitriil personaggio che hai interpretato prima Giuliano Lopez Che ha conquistato un posto speciale nel cuore di molti fan della settima arte. Questa combinazione di essere ben scritta, un senso dell’umorismo unico di cui è così orgogliosa e il grande lavoro di Lopez è la chiave per lei.

Fortunatamente, il film ha molto altro da celebrare, poiché contiene un’indimenticabile galleria di personaggi secondari che lo stesso Cobeaga ha scritto con il suo assistente abituale. Diego San José Sanno come usare magistralmente per circondare eroicamente quella trama romantica centrale Unax Ugalde e Alexandra Jimenez.

A tutto questo bisogna aggiungere un uso sapiente dell’atmosfera natalizia per dare al risultato finale un tocco unico. Certo, la cosa veramente importante è che sia una commedia con un tempismo impeccabile, piena di momenti esilaranti. Non importa quante volte hai guardato, ti sei comunque divertito, e questo non si può dire di molti film.