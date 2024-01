Il film del 1993 descrive la tragedia aerea sulle Ande su cui è basato “Snow Society”.

Una scena del film Vivono! Con Ethan Hawke e John Malkovich

Bayona non è il primo regista a cercare di descrivere le vicissitudini vissute dai 16 sopravvissuti al disastro. Volo 571 dell'aeronautica uruguaiana Precipitato il 13 ottobre 1972 sulle Ande. L'aereo, che trasportava 45 passeggeri (19 dei quali erano membri della squadra di rugby dell'Old Christians Club), si è schiantato Valle delle lacrime: un ghiacciaio Altitudine: 3500 metri Il che invita all’ostilità più ostinata.

Associazione NeveIl regista torna al cinema spagnolo L'orfanotrofio Con l'aiuto di Netflix, non è stato l'unico film a mostrare l'adattamento degli esseri umani ai bisogni vitali emersi per coloro che sono riusciti a superare il primo impatto dell'incidente.

Potresti essere interessato a: Luoghi in cui è stato girato “The Snow Society”, il film che rappresenterà la Spagna agli Oscar

Riguarda Loro vivono! (1993) Il film è stato diretto da Frank Marshall E chi ne ha recitato Ethan Hawke e John Malkovich. Il film è basato sul romanzo di Pierce Paul Reed. Vivo: la storia dei sopravvissuti delle AndeMentre il film Bayona prende materiale di riferimento Associazione Neve A Pablo VersiScrittore uruguaiano che colleziona da anni Testimonianze di sopravvissuti al disastroe formare un resoconto più affidabile degli eventi.

Loro vivono! Si trattava dell'adattamento hollywoodiano di una storia che girava da anni negli uffici delle maggiori case di produzione con una sceneggiatura che non convinceva del tutto a causa del suo cannibalismo. Film Marshall Ha raccolto quasi 90 milioni di dollari (Poco più di 82 milioni di euro). La scena dell'incidente aereo ha richiesto nove giorni per essere girata e molti degli attori del film hanno dovuto continuare le riprese Pillole anti-malesserePerché hanno trascorso molto tempo sulla neve e in luoghi diversi gruppi. Il film è stato girato in una stazione sciistica Panorama, nelle Montagne Rocciose canadesi: Alla suddetta jeep sono arrivati ​​tutti i membri del cast, 150 persone, tra attori e tecnici, con A Una flotta di cinque elicotteri.

Potresti essere interessato a: Snow Society, ovvero la battaglia di Bayona contro l'impossibile: “A volte la vita può essere sadica”

Una serie di “Vivono!”

“In breve, ci sono molte cose che sono inventate, per renderlo qualcosa di più ovvio, qualcosa di molto tipico di Hollywood, ma che lascia molto a desiderare”, ha commentato il film di Marshall Survivor. Antonio Visintino In un'intervista con Galleria della vanità. “Nel complesso mi è piaciuto, anche se poi me ne sono andato pensando che non era proprio quello che mi aspettavo o quello che volevamo che fosse”, ha osservato lo stesso moderatore due anni fa, esprimendo la sua insoddisfazione per la funzionalità. film. “L'hanno messo in scena per dargli un po' di emozione. Ad esempio, non c'erano luci sulla montagna. Nel film si vede come hanno bruciato cassetti e chitarre, cose irreali…”, ha continuato Visintin.

Per i curiosi che vogliono confrontare e verificare le differenze tra… Loro vivono! E Associazione NeveIl lungometraggio di Marshall è disponibile in Spagna su Sky Showtime E Movistar Plus+. Io posso anche Noleggia su Prime Video. I due film precedenti non sono gli unici film che hanno rappresentato l'incidente delle Ande, poiché solo quattro anni dopo il vero incidente, l'incidente delle Ande è stato filmato Anteprima del regista messicano René Cardona Sopravvissuti nelle Ande.

Potresti essere interessato a: “Snow Society” e i suoi effetti speciali “invisibili” che provocano una vera esperienza

Nel caso Associazione NeveBayona voleva concentrarsi non su ciò che ha portato all’evento, ma sul perché 72 giorni dopo il salvataggio Dove i sopravvissuti furono costretti a farlo Affrontare tutti i tipi di situazioni estreme. Lui Girare il film non è stato affatto sempliceSoprattutto perché il luogo in cui hanno avuto luogo gli eventi non solo è inaccessibile, ma presenta anche condizioni difficili che rendono difficili le registrazioni. Bayona è stata molto chiara fin dal primo momento: avrebbero potuto creare digitalmente il paesaggio della Valle delle Lacrime, ma Il famoso regista preferiva ricevere soldi veri.

Potresti essere interessato a: Golden Globes 2024: quali sono le possibilità che “The Snow Society” vinca il suo primo grande premio in questa stagione?

Il film ha fatto la storia essendo stato nominato agli Academy Awards in quattro categorie, per l'esattezza.Miglior film internazionale','“Miglior trucco e acconciatura”,'Miglior colonna sonora' E 'I migliori effetti speciali. Ai Goya Awards, Bayona è stata nominata per 13 premi. Questo Domingo (madrugada del lunes in España), la cinta, che puoi vedere su Netflix, belea por levarse el Globo de Oro a 'Major película de habla no inglesa', una categoría in la que comite with other favoritas de la temporada how Vita passata, Foglie cadute Anche Anatomia di una caduta.