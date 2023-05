Il film “El Merengue” di Marshmello e Manuel Turizo è il numero 1 nella lista | 40 a 1

Solo quattro settimane dopo essere passati direttamente al decimo posto della lista, Marshmello e Manuel Turizo sono stati incoronati campioni Programma LOS40 ufficiale con meringa, La canzone di cui hanno registrato la metà. Per raggiungere questo obiettivo, licenziano Carol G, Shakira e il suo numero uno TQG.

meringa, Il tema che giustificava la meringa elettrica nei primi anni 2000 è stato ben accolto in tutto il mondo. In Spagna, ha raggiunto il numero tre della Hot 100. Non è questo il primo approccio di Marshmello (Christopher Comstock) alla musica latina: nel 2022 ha pubblicato elegante, Con il cantante dominicano Tokisha. Pubblicato nel 2023 Questa vita, Con Farruco portoricano.

Molto aperto ai gusti musicali, ha collaborato nel corso della sua carriera con tutti i tipi di artisti: band indipendenti come Bastille o Chvrches, un gran numero di rapper e musicisti di tutte le latitudini, come l’egiziano Amr Diab, l’indiano Pritam o la neozelandese Shirley Setia (oltre a star pop e rocker come Halsey, Jonas Brothers, youngblood O Selena Gomez).

Per il DJ con il dolce in testa È il suo terzo numero uno nella lista. prima che lo riceva Lupiun duetto con Selena Gomez, e amiciCon Anne Marie (entrambi nel 2018). Per quanto riguarda MTZ, ha debuttato al vertice con scatena te stesso, Con Juan Magán, Belinda, Snova, B-Case (2018) e con bachata È stato il leader per tre settimane nel 2022, quindi è anche il primo classificato.