Il film spagnolo che beve da “Depend on Me” arriva su Netflix

Netflix Continua a tirare ogni volta che gli è conveniente dalle produzioni estere per espandere il suo catalogo di film. L’ultima persona a raggiungerla è stata lunedì 18 luglio “Vivere è vita”il nuovo lavoro dietro le quinte di Daniele Torrecapo ‘Sconosciuto’ Uno dei creatori di questa meravigliosa serie ‘solitudine’.

Certo, qui si discosta dagli approcci adulti per presentarci un’avventura giovanile che sembra avere il suo principale riferimento ‘è dipeso da’Il film indimenticabile Rob Reiner Adattato da una grande storia Re Stefano. A prima vista, potrebbe essere allettante associarsi a lei sciocchiMa al momento della verità i colpi vanno altrove.

Il film “Live is Life” si svolge nell’estate del 1985 e si è distinto anche per il fatto che è stato scritto da Alberto Espinosaun autore molto appassionato di riempire le sue storie di buone intenzioni e amicizie infantili, come dimostrano i suoi testi “quarto piano” o stringa braccialetti rossiche ne è anche il creatore.

A proposito, è sorprendente quanto velocemente “Live is Life” sia arrivato su Netflix, dalla sua uscita nelle sale il 3 giugno. È vero che arriverà nelle sale più tardi del previsto – ricordate che può essere visto al Festival di Malaga 2021 – ma non abbiamo dovuto aspettare due mesi. Forse la sua fredda accoglienza da parte del pubblico – non raggiungendo nemmeno i 50.000 spettatori – aveva qualcosa a che fare con questo, ma Qualcosa mi dice che ora posso trasmetterlo in streaming su Netflix.