Il fondatore di Evergrande vende il 9% delle sue azioni per far fronte al debito di EFE

Le autorità della città di Canton (sudest), questa settimana, hanno ritirato la licenza Evergrande per il terreno in cui stava costruendo un grande stadio per la sua squadra di calcio, che sarebbe stato il più grande al mondo costruito appositamente per questo sport, con una capacità. 100.000 spettatori e un costo stimato di circa 12.000 milioni di yuan (1878 milioni di dollari, 1.675 milioni di euro).

Le autorità cinesi hanno già indicato che la priorità è che Evergrande e altri sviluppatori in difficoltà finiscano di costruire progetti che sono stati paralizzati dalla mancanza di fondi, in parte a causa delle restrizioni ai finanziamenti che Pechino ha imposto dallo scorso anno alle società immobiliari. Più indebitamento.

Nelle ultime settimane, Evergrande è stata più volte sul punto di inadempienza sulle sue obbligazioni offshore e ha stipulato un’estensione per rimborsare i suoi investitori dopo non averlo fatto alla data concordata, sebbene non sia definitivamente inadempiente su nessuno dei suoi obblighi.

Pechino, 28 novembre (EFE). Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergande, carico di debiti, Xu Jiayin, ha venduto il 9% delle sue azioni nella società per 344 milioni di dollari (303,9 milioni di euro), in una nuova offerta in contanti per far fronte agli obblighi della società, secondo quanto riportato oggi dai media locali. .

© Reuters. Il fondatore di Evergrande vende il 9% delle sue azioni per far fronte al debito

