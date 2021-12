Il fondatore di TSMC attacca il CEO di Intel in un’intervista

Pat Gelsinger, CEO di Intel, in una crociata contro TSMC Di recente, mentre cercava di riportare Intel ad essere il più grande produttore di chip al mondo, un compito che è diventato molto complicato.

Fondatore di TSMC: “Il CEO di Intel è troppo vecchio per rendere grande l’azienda”

Intel vuole convincere il presidente Biden a escludere le fonderie asiatiche dalla legge statunitense sui chip. e ottenere sovvenzioni. Inoltre, Gelsinger ha anche classificato Taiwan (e TSMC) come non sicura e un rischio per la sicurezza della catena di approvvigionamento.

L’obiettivo è chiaro, che il governo degli Stati Uniti vieti TSMC e lo getti nella ruota in modo che Intel possa tornare alla posizione dominante.

Il fondatore ed ex presidente di TSMC Maurice Chang è venuto a fare commenti controversi su Pat Gelsinger. In un’intervista con United Daily News (UDN), gli è stato chiesto del CEO di Intel e Cheng ha risposto francamente, sottolineando che Pat ha ora 60 anni e non avrà abbastanza tempo per raggiungere il suo obiettivo di elevare Intel a diventare il più grande produttore di chip.

Uno dei criteri di Intel è che tutti i CEO vadano in pensione a 65 anni, quindi Pat Gelsinger ha 5 anni per raggiungere il suo obiettivo, sebbene questa regola sia rigorosa e sarà flessibile in casi eccezionali.

Oggi Zhang ha 90 anni e ha fondato TSMC nel 1987, dove è stato amministratore delegato fino al 2005. È stato riassegnato alla direzione dell’azienda come senior manager a metà del 2009, nel mezzo di una grave crisi finanziaria internazionale. Nel 2018 si ritira definitivamente.

negli ultimi giorni, Intel ha mostrato il suo piano per realizzare chip impegnativi Lee de Mor, impilando transistor e array, una tecnologia che consente ai chip di contenere più transistor senza aumentare lo spazio. Ti terremo informato.