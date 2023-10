Il fondo PIMCO si ritira da venti hotel con debiti per 240 milioni di dollari…

Bloomberg – una joint venture relativa a un fondo BIMCO (Società di gestione degli investimenti del Pacifico) Ha ceduto un portafoglio di venti hotel ipotecati per 240 milioni di dollari.

Le proprietà, situate tra le altre città a San Antonio e Carmel, nell’Indiana, sono state sequestrate in un accordo concluso lo scorso settembre, secondo le note depositate questa settimana da un gestore del debito. Il portafoglio di PIMCO era valutato a 326 milioni di dollari quando il debito è stato originato nel 2017. Ridotto del 16% A 272,8 milioni di dollari nella valutazione effettuata lo scorso dicembre.

Da parte sua, PIMCO ha rifiutato di commentare.

IL I proprietari di immobili commerciali devono far fronte a costi di finanziamento molto più elevati Ciò influisce sulle valutazioni. Gli investitori di Wall Street come Blackstone (BLK) e Brookfield Asset Management Ltd. si sono fermati. (BN) di pagare le proprietà in perdita piuttosto che continuare a pagare i debiti su di esse.

Alberghi Era di proprietà di un fondo immobiliare BIMCO Una società fondata 10 anni fa possiede una partecipazione del 99% in una joint venture con una LLC legata all’operatore alberghiero Stefano AngeloSecondo i documenti del prestito. Secondo il sito web della società, Angel’s Fulcrum Hospitality gestisce asset per oltre 6 miliardi di dollari. Angel non ha risposto immediatamente a un messaggio in cerca di commenti.

Per gli hotel, i maggiori costi operativi e i miglioramenti di capitale hanno portato a minori ricavi. Società fiduciaria di ospitalità di Ashford A luglio aveva detto che probabilmente sarebbe tornato 19 hotel ai finanziatori, mentre Park Hotels & Resorts Inc. Informazioni sull’effettuazione di pagamenti su due proprietà a San Francisco.

Pimco è andata in default su un gruppo di edifici adibiti ad uffici Con 1,7 miliardi di dollari di debito all’inizio di quest’anno, continua a negoziare con gli istituti di credito “per quanto riguarda il miglior percorso da seguire per massimizzare la ripresa”, secondo un commento sui titoli garantiti da mutui commerciali.

Pimco sta inoltre raccogliendo fondi per un nuovo fondo di debito immobiliare commerciale volto a capitalizzare le difficoltà del mercato, con 2 trilioni di dollari di prestiti immobiliari commerciali esistenti destinati a maturare entro cinque anni, secondo una dichiarazione del sistema pensionistico statunitense. Dipendenti delle scuole pubbliche in Pennsylvania.

PIMCO Fondo di debito immobiliare commerciale II Ha chiuso ai nuovi investitori in agosto dopo aver raccolto impegni per 3 miliardi di dollariLo ha riferito una persona a conoscenza della chiusura del fondo, che ha chiesto l’anonimato citando informazioni private.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com