Il football universitario sta tornando sulle console per videogiochi

Ci sono voluti dieci anni perché EA Sports pubblicasse di nuovo un gioco che presentasse i migliori sport universitari

Sono passati più di 10 anni da quando gli appassionati di football universitario hanno avuto questo sport sulle loro console; Anche se i controlli non sono cambiati molto, la qualità della grafica e dell’esperienza che gli utenti vivranno è sorprendente.

Ora che il College Football è tornato nel mondo degli eSport, molti smetteranno di pensare a Madden esclusivamente come un’opzione per ore di divertimento. I fan potranno divertirsi con le modalità Dynasty e Road to Glory, oltre a una nuova modalità bonus chiamata CampusIQ.

Viaggiamo indietro nel tempo e collochiamoci a 31 anni fa, quando l’EA Sports College Football debuttò come Bill Walsh College Football, in onore dell’allenatore dei San Francisco 49ers, che si avventurò nel mondo degli sport universitari a Stanford.

Quinn Ewers, Donovan Edwards e Travis Hunter appaiono sulla copertina del nuovo gioco EA Sports NCAA College Football 25. EA Sports – un marchio di Electronic Arts

Dal 1993 al 2014, il gioco ha rilasciato le sue versioni per diverse console. In effetti, il marchio di videogiochi EA ha ricevuto una licenza dalla NCAA per poter commercializzare con quel nome, e a partire dal 1998 quello era il nome del gioco.

Nel 2013 il contratto è stato risolto ed entrambe le parti hanno annunciato che non ci sarebbe più stato il football universitario NCAA. Nonostante gli sforzi del marchio EA per portare avanti questo prodotto, è stato difficile farlo, ma nel 2021 è stato raggiunto un accordo – ora in pieno splendore dell’era NIL – e i dirigenti EA hanno annunciato che sarebbe stato rilasciato entro il 2025.

Sulla copertina di questo ultimo numero, il quarterback dei Michigan Wolverines, Denard Robinson, è stato scelto dal voto dei fan. Ora, nel ritorno di EA College Football 25, coloro che condivideranno la copertina sono: Michigan Running Back Team, Donovan Edwards; quarterback del Texas, Quinn Ewers; e ricevitore largo/cornerback dei Colorado Buffaloes Travis Hunter.

CampusIQ è una suite di strumenti che dà vita alla vera profondità del football universitario a un ritmo accelerato, in tutte le 134 scuole FBS in tutte le aree del gioco.

Dynasty e Road to Glory sono le modalità preferite dai fan che ridefiniscono il mondo del football universitario permettendoti di co-creare un programma, diventare il tuo allenatore o provare l’Heisman come giocatore, mentre sei nel nuovissimo Road to Glory College Squadre di Football Playoff e College Football Ultimate con nuove esperienze e modi di giocare online, secondo EA Sports.

“Abbiamo sentito la passione e l’attesa dei tifosi del football universitario passo dopo passo da quando abbiamo annunciato questo titolo, e siamo entusiasti di poter finalmente mostrare a tutti ciò che abbiamo costruito”, ha affermato Darrell Holt, vice senior Presidente. E il gruppo GM in EA SPORTS.

Le edizioni Standard e Flux presenteranno per la prima volta atleti universitari attivi sulla copertina di EA SPORTS.

“Ultima stagione Donovan, Quinn E Travis “Hanno dimostrato il loro eccezionale talento sul campo, abbagliando e divertendo milioni di tifosi del football universitario, e quest’anno mirano a fare lo stesso”, ha detto Holt.

I brand manager erano orgogliosi della possibilità di avere più giocatori nel videogioco, in modo da creare una migliore connessione con il mondo degli eSport e degli sport di squadra negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

I giocatori selezionati erano così grati ed entusiasti di essere stati un’icona nel mondo del football NFL e ora negli sport universitari, che sono stati immortalati in questa storia. Donovan Edwards Si sentiva fortunato. “È un grande onore unirmi a queste ex stelle del Michigan come atleti nel titolo EA SPORTS College Football e portare avanti la tradizione”.

da parte vostra Quinn Ewers Ha detto che è stato un grande onore per lui rappresentare i Longhorns in questo progetto. “I giochi EA SPORTS sono stati il ​​primo luogo in cui ho realizzato il mio sogno d’infanzia di giocare per i Longhorns, quindi essere sulla copertina di College Football 25 è un sogno diventato realtà”, ha affermato.

E Cacciatore L’unica cosa che spera è vedersi nella rete virtuale a fare il suo lavoro; E ha concluso: “Ora ho voglia di giocare e vedo in partita me stesso, i miei compagni e la mia scuola”.

Tutto ciò che ci resta da fare è iniziare a goderci ore di intrattenimento prima dell’inizio della stagione calcistica universitaria 2024 per le quali potrai restare esp A partire da settembre.