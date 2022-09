Il Forum Gastronomico della Galizia arriva questo mese con uno spazio per ospitare discussioni: FórumLab

Il Forum Gastronomico della Galizia arriva alla fine di questo mese a ExpoCoruña e dedicherà uno dei suoi spazi alla riflessione e al dialogo. Riconoscendo l’importanza della condivisione di conoscenze e prodotti per lo sviluppo di questo settore, ForumLab diventerà il centro per il futuro della gastronomia.

Progettato come un’agorà di pensiero culinario avanzato, lo spazio aperto e multidisciplinare accoglierà economisti, pensatori, scienziati, giornalisti e produttori che condivideranno i riflettori con gli chef. Sarà inoltre affiancato da professionisti del settore, come Sergio Gil, David Robert Bohir, Eric Echstetter, Lucia Freitas, Beatriz Sotelo, Lucia, Carlos Zamora, Ivan Dominguez, Maria Vega e Javier Oleros, tra i suoi partecipanti.

Dibattiti e mostre

Il 26 e 27 settembre, con la sostenibilità al centro di questa edizione, FórumLab sarà al centro del pensiero e del dibattito su cibo, cucina e ristorante sostenibili, dove idee e concetti saranno presentati ai ristoranti per trasformare il tuo ristorante in un ristorante sostenibile attività commerciale. Organizzati dal Forum Gastronomico della Galizia, ricordano che la sostenibilità nel cibo è al centro di ogni decisione strategica per il futuro ed è il motore della produzione e del consumo.

Inoltre, questa tendenza è diventata il tema centrale della gastronomia, con gli chef più influenti e prestigiosi che ci scommettono apertamente e inequivocabilmente, associando i propri marchi ai progetti di sviluppo, alle aziende e alle istituzioni che li promuovono.

Così, nello spazio ForumLab, ci saranno discussioni e verranno presentati progetti per promuovere le buone pratiche di sostenibilità in tutte le sue dimensioni e per fornire alle aziende di ristorazione gli strumenti di business necessari per attuare questa trasformazione.