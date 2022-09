Il Forum sulla logistica, la logistica e l’automazione apre un nuovo spazio per i talenti alla Feria de Madrid

Forum Logistica S affari facili Firma di un accordo per aprire un nuovo spazio dedicato ai talenti nell’ambito della prossima edizione della Fiera della Logistica e dell’Automazione, che si terrà il 26 e 27 ottobre nella Hall 3 di IFEMA, Feria de Madrid.

Lo spazio da chiamare LOGTALENTEdurante due giorni di esposizione, convegni, tavole rotonde e presentazioni di studio con i rappresentanti delle principali società di logistica, risorse umane, società di servizi di formazione, portali di reclutamento, società di servizi tecnologici e tutti quegli enti e istituzioni che fanno parte dell’ecosistema logistico particolarmente interessato al talento.

Durante la conferenza verranno affrontati temi legati alla logistica e al talento, come il talento come base per la digitalizzazione aziendale e la diversità e l’inclusione. Allo stesso modo, le buone pratiche nella gestione dei talenti nelle società di logistica e nel reclutamento del futuro avranno un ruolo di primo piano.

All’interno di LOGTALENT è prevista la partecipazione di aziende e organizzazioni come AMAZON, lo sponsor di questo nuovo spazio, XPO Logistics, IDEO, affiliato ONCE INSERTA, STEF, portale di reclutamento TDR, portale di reclutamento Logytalent e CaixaBank.

per Oscar Barrancoamministratore delegato di Spagna e Portogallo per Easyfairs Iberia,”Con LOGTALENT vogliamo assumere un altro elemento essenziale del futuro della logisticaPer questo Barranco aggiunge che “con il supporto del Logistics Forum, abbiamo progettato uno spazio esclusivo dove i partecipanti alla mostra potranno scoprire le innovazioni e le tendenze attualmente esistenti in relazione alla gestione dei talenti, al reclutamento e alla formazione”.

in secondo luogo, Jabino Diegofondatore del Foro de Logística sottolinea che “Per Foro de Logística è un vero onore poter guidare uno spazio come LOGTALENTDiego lo aggiungeDurante i due giorni di fiera invitiamo a partecipare professionisti di alto livello del mondo della logistica, della tecnologia, delle risorse umane e del recruiting.“.