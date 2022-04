Il francese nel giorno del pensiero prima della Presidenza

Nel Paese il “silenzio elettorale” è in vigore dalla mezzanotte di venerdì, per cui i candidati dell’Eliseo non possono fare campagna elettorale, il che si traduce nel divieto di inviare propaganda, per posta, telefono o Internet. .

E non potranno tenere riunioni pubbliche, in un periodo riservato che si concluderà domani alle 20, ora locale, quando i primi risultati dell’elezione favorita del presidente Emmanuel Macron, rappresentato dall’estrema destra Marine Le Pen. e il leader de La France Insumisa, Jean-Luc Melenchon.

Nella fase del silenzio sarà vietata la pubblicazione di sondaggi di opinione e interviste ai candidati e, in caso di violazione della legge del luglio 1977, i media dovranno pagare una sanzione fino a 75mila euro.

Secondo il Consiglio costituzionale, la riserva elettorale cerca di garantire la sicurezza del voto e di evitare qualsiasi pressione sugli elettori, in modo che abbiano il tempo di riflettere prima di esercitare il proprio diritto.

Le principali società di sondaggi, tra cui l’Istituto francese di opinione pubblica (IFOP), Ipsos-Sopra Steria, Harris Interactive ed Elabe, si sono impegnate a non condurre sondaggi domani fino alla chiusura delle urne.

Gli elettori mettono la perdita del potere d’acquisto e della sicurezza dei cittadini tra le loro maggiori preoccupazioni per le elezioni presidenziali, che si svolgeranno con un alto tasso di astensioni previsto, circa il 28 per cento, vicino al record storico di assenteismo, che risale a due decenni fa con 28,4 .

I due candidati con il maggior numero di voti domenica andranno alle urne il 24 aprile, cinque anni dopo che Macron ha battuto facilmente Le Pen in quel caso.

