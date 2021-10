Il “fratello maggiore di Toyota RAV4” è pronto a rompere la banca in Spagna

occupazione Toyota Hanno lavorato in a auto SUV che culminerà la gamma. .è il fratello maggiore CH-R, Il RAV 4 e il Highlander cosa sta arrivando? nel 2023 entrare in banca Spagna. Promette di essere un riferimento nella sua categoria.

Toyota ha una grande sfida nei prossimi anni. L’azienda giapponese ha alcuni lavori di ristrutturazione in sospeso. Il primo sarà Highlander.

Il Toyota Highlander È un modello che è arrivato nel nostro mercato in 2019. Un modello che ha nella sua gamma una versione meccanica e due opzioni per le finiture. Sebbene non sia un modello che genera grandi aspettative in Spagna, le immatricolazioni si avvicinano alle 300 tra gennaio e settembre 2021.

Toyota Highlander

Toyota sta preparando un fratello maggiore per il RAV4 e l’azienda

Un grande SUV subisce un restyling. La nuova versione dovrebbe apparire l’anno prossimo.

Tuttavia, questo rinnovamento non verrà da solo. Il produttore giapponese ha un altro progetto, più ambizioso, a portata di mano. Il modulo da posizionare sopra Highlander.

Toyota Highlander ibrida elettrica.

Di Toyota Grande HighlanderE. A gennaio lo abbiamo appreso Toyota Registra un nome commerciale Grande Highlander occupazione stato unito. E dopo molti mesi di anticipazioni e speculazioni, possiamo confermare che il progetto diventerà realtà.

Cosa si sa del nuovo Grand Highlander

Il Grande Highlander Sarà un SUV che supererà le dimensioni di Highlander Tradizionale, sarà il fratello maggiore di CH-R, el RAV4 E la società. La gamma meccanica sarà composta da varianti ibride.

Per quanto riguarda il suo arrivo, la data esatta è sconosciuta. Ma si sa che vedrà la luce dentro 2023. E lo farà in molti mercati, Europa compresa.

Toyota, invece, non ha indicato i prezzi. Ma dato che Highlander costi Circa $ 35.000 occupazione Stati Uniti d’America, e quello Toyota Sequoia, il modello Toyota più grande costa $ 50.000, mille dollari Highlander Dev’essere tra i due.