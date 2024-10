Il Fronte della Patria vietnamita si prepara al 10° Congresso Nazionale (+ foto)

Circa 1.400 delegati parteciperanno a questo evento, che si terrà dal 16 al 18 ottobre presso il Centro Nazionale dei Congressi della capitale, in cui verrà eletto il nuovo Comitato Centrale per il mandato 2024-2029, che sarà composto da 405 membri. Iscritti, 20 in più rispetto al periodo che sta per concludersi.

Come annunciato oggi in una conferenza stampa, in vista dell’assemblea nazionale si sono svolte 10.597 conferenze comunali in cui sono stati eletti 358.645 membri nei comitati direttivi, a livello di 704 e 39.729 regioni, e nelle città e regioni 62 e 5mila 612. rispettivamente.

Per quanto riguarda il 10° Incontro Nazionale, si informa che del totale dei delegati, 324 (il 30,7 per cento del totale) sarebbero donne, 267 (25,3) rappresenterebbero minoranze etniche, 198 (18,8) rappresenterebbero organizzazioni religiose e 20 (1,9 ) rappresenterebbe i residenti vietnamiti all’estero.

La maggior parte dei partecipanti (30,3%) ha tra i 51 e i 60 anni e 912 dei partecipanti (86,7%) hanno un livello universitario o superiore.

Thi Ha, una ragazza di 20 anni del gruppo etnico Steng residente nel comune di Phu Nghia, distretto di Bu Gia Map, provincia di Binh Phuoc, sarà la delegata più giovane e il maggiore generale Phu Su, presidente dell’associazione tradizionale di Truong Son – Ho Chi Minh Road, il più anziano, a 95 anni.

Alla conferenza sarà presentato un rapporto intitolato “Migliorare il ruolo politico centrale del Fronte nazionale vietnamita, rafforzare la democrazia, le tradizioni e la grande forza dell’unità nazionale e contribuire alla costruzione di un paese più potente e civilizzato”. “La nostra gente vive una vita prospera e felice”.

Riguardo a questo documento, il vicepresidente dell’organizzazione, Nguyen Huu Dung, ha spiegato che esso fornirà una prospettiva rinnovata sul ruolo centrale e sulla missione complessiva del Fronte nel nuovo periodo, e valuterà i risultati dell’amministrazione nel 2019. -Fase 2024, compreso il lavoro svolto durante la pandemia di Covid-19.

Il rapporto politico integra inoltre il contenuto di una panoramica e di una valutazione del processo di riforma quarantennale del Fronte nazionale vietnamita in conformità con la guida del Partito Comunista, e

Stabilisce le direzioni e gli obiettivi aziendali per il periodo 2024-2029.

memoria/mpm