Il fuoco degli Yankees ha colpito l’allenatore Dillon Lawson, in una bizzarra svolta di metà stagione

L’allenatore in attacco Dillon Lawson è stato licenziato dai New York Yankees dopo una sconfitta per 7-4 contro i Chicago Cubs, una rara inversione di tendenza a metà stagione per una franchigia che ha stabilità da quando Hal Steinbrenner è subentrato come proprietario dopo suo padre.

231 è 28esima tra le 30 squadre dei campionati maggiori, davanti a Detroit e Oakland. Gli Yankees hanno registrato la peggiore media nelle major a 0,218 in 31 partite da quando Aaron Judge si è strappato un legamento del piede destro il 3 giugno, entrando nel primo tempo con un punteggio di 14-17. All-Star Game, al quarto posto in Oriente con un record di 49-42.

La sostituzione non è stata annunciata. Il direttore generale Brian Cashman ha detto che cercherà un successore al di fuori dell’organizzazione e arriverà prima dell’inizio della seconda parte del programma, che sarà venerdì prossimo in Colorado.

“È ben documentato che in passato sono stato riluttante ad apportare modifiche al nostro staff tecnico a metà stagione”, ha dichiarato il direttore generale Brian Cashman. “Credo fermamente che i successi e gli errori siano sforzi di squadra. Ultimamente, tuttavia, ho sentito che è necessario un cambiamento e che una nuova voce che supervisioni le nostre operazioni di battuta ci darebbe maggiori possibilità di esibirci al meglio mentre ci spostiamo nel seconda metà della nostra stagione”.

Lawson è entrato a far parte degli Yankees come coordinatore dei colpi della lega minore nel 2019 ed è stato promosso alle major nel 2022.