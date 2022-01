Il futuro delle esperienze dei veicoli – Samsung Newsroom Colombia

Durante il CES 2022, Samsung ha presentato una nuova visione per le esperienze in auto. Questo nuovo concetto è reso possibile dalla fusione delle innovazioni dell’azienda nella tecnologia dell’informazione e nell’elettronica di consumo con l’esperienza automobilistica di Harmann.

Il video qui sotto introduce gli spettatori allo stand Samsung al CES 2022, dove l’azienda presenta uno scenario in cui un guidatore riceve informazioni in tempo reale sulle condizioni stradali e altri fattori.

Sul palco, l’auto utilizza telecamere e sensori per analizzare l’ambiente circostante, quindi utilizza la realtà aumentata per insegnare le condizioni stradali e altre informazioni al conducente nel suo campo visivo. Il conducente può quindi utilizzare le informazioni ottenute per assicurarsi di godere di una guida sicura e confortevole.

Sul display, il conducente non solo ottiene i dettagli sulla velocità e le condizioni del veicolo, ma è anche dotato di navigazione basata su frecce, icone di avviso di collisione in avanti e avvisi di punti ciechi quando si cambia corsia. indicazioni stradali, icone e idee Cadono direttamente sulla strada, così come sui veicoli e sulle corsie adiacenti, per consentire al conducente di vedere le informazioni importanti in modo chiaro e semplice.

Il veicolo sulla piattaforma analizza anche le informazioni sul territorio circostante e si collega a una varietà di servizi per rendere l’esperienza di guida semplice e divertente. Ad esempio, se i passeggeri vogliono un caffè, l’auto utilizza le informazioni sulla mappa e la realtà aumentata per informarli dove si trovano i caffè nelle vicinanze. Il passeggero ha quindi la possibilità di navigare nel menu e di effettuare gli ordini comodamente dal proprio veicolo. L’auto aggiunge anche un elemento di realismo alle chiamate virtuali consentendo agli utenti di gestire le proprie riunioni utilizzando l’AR.

Guarda il video qui sotto per vedere cosa aspettarti dal futuro delle esperienze in auto: