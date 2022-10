“Il futuro dell’umanità”: comandamenti per evitarne l’estinzione

Il co-direttore di Atapuerca, Eduald Carbonell, con il suo nuovo libro The Future of Humanity/ Ricardo Ordonez

“La nostra specie è a un bivio: dobbiamo completare il processo di umanizzazione o precipitare nell’estinzione”. È così che l’antropologo e co-direttore di Atapuerca Sites, Iodald Carbonell, afferma nel suo ultimo libro, The Future of Humanity.

I dieci comandamenti per la sopravvivenza della nostra umanità, attraverso il quale introduce i lettori a dieci concetti chiave che permetteranno di “prendere una svolta strategica” per evitare l’estinzione dell’uomo e, una volta applicati, continuare ad evolversi come specie.

Il libro, edito dalla RBA, è stato messo in vendita il 20 ottobre, e in esso il suo autore osserva che l’Homo sapiens sta attraversando un “momento decisivo” nella sua evoluzione, di fronte a uno “scenario incerto” e avverte dell’importanza di non lasciarlo andare. Il presente è “nelle mani del caso o nell’interesse di pochi”.

Per aiutare gli esseri umani in questo processo, ha preparato questo libro che si concentra su dieci concetti su cui dobbiamo riflettere per costruire una “comunità intellettuale”.

consapevolezza critica di genere, individualismo collettivo, socializzazione tecnologica, consapevolezza operativa, fine della globalizzazione, inizio del planetario, crescente diversità, scomparsa dei leader e delle gerarchie sociali; Così come la femminilizzazione delle specie e l’equilibrio sociale ed ecologico delle specie sono le questioni che contempla.

errore di globalizzazione



Nel capitolo sulla fine della globalizzazione, Carbonell spiega le ragioni dell’aborto spontaneo di questo concetto, dato che è “l’errore più importante commesso nella nostra specie”, e afferma che il pianeta è stato “unito”, il che significa che la diversità si perde “per forza”.

A questo punto, sottolinea, questa diversità si sta perdendo a livello biologico con le specie che gli esseri umani aiutano a eliminare, così come la nostra diversità di adattamento.

“Questo è un brutto segno per il futuro del pianeta, perché quando c’è una crisi i meccanismi di ripresa si esauriscono automaticamente, perché non c’è diversità”, dice.

Pertanto, riflette sulla “realtà complessa” che gli esseri umani devono affrontare, con trasformazioni sempre più “più rapide e profonde”, e afferma che questo processo raggiunge “comportamenti inquietanti che mettono in pericolo le specie”. “La storia è frenetica. Dicono che il pianeta abbia problemi, ma chi ha problemi è la nostra specie”, afferma.

In effetti, il co-direttore di Atapuerca non pensa che la specie sia “in tempo per collassare”, perché l’inerzia è ciò che ci porta verso di essa, anche se pensa che siamo “in tempo per evitare l’estinzione”.

“Non siamo in tempo per abbattere, ma spesso la rottura è la catarsi che ci aiuta a riflettere attentamente su questi dieci concetti, così che quando arriviamo abbiamo argomenti di discussione”, sottolinea.

Riporta l’umanità all’umanità



Pertanto, l’alternativa è percepire il futuro e “completare il processo dell’umanità”. Per raggiungere questo obiettivo, l’uomo deve acquisire quelle caratteristiche che lo renderanno nuovamente umano, e raggiungere una coscienza collettiva che gli permetta di socializzare la conoscenza e generare coscienza pratica.

Alcuni dei dieci argomenti che ha affrontato nel suo lavoro più recente sono nuovi e altri sono stati trattati in precedenza nei suoi libri. Molti concetti hanno cominciato ad apparire in altri libri che ho fatto, come “Diventeremo umani” o “Verso una nuova coscienza”. Alla fine era un albero con molti concetti e ho deciso di potarlo e lasciarlo in dieci concetti”, spiega l’antropologo.

Carbonell afferma che questo libro è un “messaggio di speranza” per la società, e per questo è rivolto a tutti, anche se ne consiglia la lettura soprattutto ai giovani, affinché conoscano questi concetti che possono aiutare il genere umano ad evitare un destino fatale.

In questo senso, è “ottimista” nel portare le persone a costruire una “comunità intellettuale”, e questi dieci concetti che ha sollevato in “The Future of Humanity” invitano i suoi lettori a riflettere e discutere, in modo che possano “cambiare il modo gli umani si comportano su questo pianeta”.