Il futuro è a casa – Samsung Latin America Newsroom

E se la tecnologia potesse arricchire, connettere e rendere più reali i momenti quotidiani? L’ultimo AI TV di Samsung mira a migliorare l’esperienza visiva e a integrare la tecnologia avanzata nella vita delle persone in modo così fluido che quasi non se ne accorgono.

Samsung Electronics porta nel Paese la più recente tecnologia di visualizzazione basata sull’intelligenza artificiale, con il lancio del nuovo display Neo QLED 4K e OLED, insieme a The Frame Music e soundbar premium, consolidando la sua posizione di produttore leader di TV a livello mondiale in 18 anni. Anni consecutivi[1].

Televisore AI Samsung, 2024 Nuovo QLED 4K QND90, eleva la migliore esperienza 4K UHD. Questo televisore premium offre una risoluzione nitida, movimenti chiari e un contrasto elevato. Ha un’immagine luminosa e fluida grazie all’illuminazione e alla luminosità ultra precise. Cattura ogni dettaglio nelle scene buie e luminose. La mini illuminazione a LED massimizza la luminosità per non perdere nulla.

Grazie alla tecnologia Neo Quantum HDR+, i contenuti prendono vita con una qualità e una luminosità dell’immagine straordinarie. Senza esagerare: gli oggetti sullo schermo sembrano abbastanza reali quando vengono toccati. Sarai in grado di assorbire tutte le sfumature degli ultimi film di Hollywood e degli spettacoli che ami, creati per l’HDR.

Nuovo QLED 4K Sarà disponibile in dimensioni che vanno dai 55 ai 98 pollici, per adattarsi ai diversi ambienti di visione.

Questi dispositivi rivoluzionari saranno disponibili nel Paese a giugno, ma ora possono essere preacquistati grazie a una promozione speciale nel negozio online:

Immersione completa con la tecnologia di imaging AI

Guardare una partita di tennis con Samsung AI TV è come sedersi in prima fila. Ogni servizio e ogni palla prendono vita nel tuo salotto. Questa esperienza coinvolgente è resa possibile dall’upscaling AI 4K e dall’AI Motion Enhancer, che lavorano insieme per offrire una chiarezza eccezionale rendendo più nitidi i contenuti a bassa risoluzione e riducendo la distorsione sferica e la sfocatura.

L’audio realistico è altrettanto importante e, grazie all’intelligenza artificiale che guida l’esperienza, i dialoghi sono cristallini anche in ambienti rumorosi. Active Voice Amplifier Pro distingue tra voci e rumore di fondo, eliminando le interferenze in modo che gli spettatori sentano solo ciò che è importante.

Quando guardi un film con Object Tracking Sound (OTS) Pro, gli spettatori non sono più spettatori: sono nei panni del personaggio, sentendo tutto da tutte le direzioni.

Regolazione precisa e senza sforzo

Utilizzando la tecnologia di ottimizzazione dell’intelligenza artificiale, gli spettatori possono sedersi e rilassarsi. Questa funzione regola automaticamente le impostazioni della TV per la migliore esperienza visiva. Allo stesso modo, non devi preoccuparti di regolare l’immagine o l’audio con la modalità AI Auto Game, che riconosce i titoli e i generi dei giochi e ottimizza automaticamente le impostazioni per un’esperienza migliorata.

Come sempre, Samsung pensa a funzioni che contribuiscono al risparmio energetico, e i televisori dispongono di una modalità AI Energy che consuma meno elettricità grazie all’utilizzo di sensori per analizzare la luce nell’ambiente prima di regolare automaticamente la luminosità dello schermo. Televisione sull’intelligenza artificiale. Allo stesso modo, il processore del televisore può riconoscere il movimento sullo schermo e regolare la luminosità. Questa caratteristica rappresenta un passo verso una maggiore sostenibilità.

Da parte sua, il sistema operativo Tizen di Samsung trasforma la TV AI in qualcosa di più di un semplice centro di intrattenimento. Agendo come curatore personale, il sistema operativo adatta i contenuti in base alle preferenze degli utenti, proteggendone al tempo stesso la privacy con Samsung Knox.

Nella migliore delle ipotesi, la tecnologia che arricchisce la vita si nasconde sullo sfondo, presente ma non invasiva. Samsung AI TV continua ad evolversi per fare proprio questo, ampliando i confini delle esperienze visive e audio, delle esperienze personalizzate e della maggiore sostenibilità, mettendo al contempo l’intelligenza artificiale a lavorare più profondamente.

Completa il suo master

La linea 2024 comprende anche gli ultimi diffusori della Serie Q, Q990D, che ha una configurazione a 11.1.4 canali con tecnologia Dolby Atmos Wireless. Questo modello è dotato di una serie di caratteristiche che attestano la continua leadership di Samsung come marchio di altoparlanti più venduto al mondo negli ultimi 10 anni.[2]con innovazioni come Compilazione audio Per un suono vibrante e avvolgente e un’opzione di ascolto personale che consente agli utenti di godersi i propri contenuti attraverso gli altoparlanti posteriori senza disturbare gli altri.

IL Barre sonore SAMSUNG S800D E S700D Continuano a offrire una qualità del suono eccezionale in un design molto elegante e poco ingombrante. Inoltre, tutti gli altoparlanti Samsung includono tecnologie audio avanzate come S-Sinfoniache integra perfettamente TV e altoparlanti Samsung per offrire un’esperienza audio brillantemente orchestrata.

Infine, Samsung ha introdotto quello nuovo Cornice musicaleChe combina un suono di alta qualità con un design artistico ispirato a la cornice. Questo dispositivo versatile consente agli utenti di visualizzare foto o opere d’arte personali mentre si godono l’audio wireless con funzionalità intelligenti. Utilizzato come dispositivo autonomo o collegato a una TV e a una soundbar, Cornice musicale Promette un’esperienza di ascolto migliorata che si adatta a qualsiasi spazio.

