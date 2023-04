Il G20 potrebbe avvantaggiare 1,4 miliardi di indiani in criptovalute

Mentre l’India si prepara a ospitare il vertice del G20 a settembre, la regolamentazione delle criptovalute è diventata un tema caldo.

Mentre l’evento non sarà la prima volta per i leader mondiali Discuti la regolamentazione delle criptovaluteNell’ultimo anno, la conversazione si è evoluta in modo significativo.

La regolamentazione delle criptovalute rimane un argomento caldo

Dall’ultimo vertice di G20 nel luglio 2022Diversi paesi si sono mossi per regolamentare il settore delle criptovalute. Regolamento MiCA Premium approvato dall’UE. Il Regno Unito ha rivolto la sua attenzione allo spazio.

È stato adottato dal Congresso degli Stati Uniti Una posizione sempre più proattiva verso la definizione della regolamentazione delle criptovalute nel paese.

Nel frattempo, da allora Nigeria a Hong Kong e dal Sud Africa Per quanto riguarda le Bahamas, i legislatori hanno utilizzato lo scorso anno per aumentare la supervisione delle società crittografiche.

L’India sta usando la presidenza del G20 per guidare l’allineamento normativo

Ora che le Nazioni Unite stimano che l’India sia la patria della popolazione più numerosa del mondo, il paese ha l’opportunità di condurre la conversazione.

Il governo sta introducendo una legislazione specifica sotto forma di una legge ufficiale sulla criptovaluta e sulla valuta digitale.

Inoltre, nel bilancio 2022, Risorse digitali elencate nella Camera dei rappresentanti indiana, tra cui criptovalute e NFTall’interno del proprio sistema fiscale.

Tuttavia, il governo ha riconosciuto che una tassazione e una regolamentazione efficaci richiederebbero un accordo internazionale.

Nei commenti che ha fatto al parlamento l’anno scorso, il Ministro di Stato per le Finanze, Pankaj ChaudharyNota che le risorse crittografiche non hanno limiti innati.

In quanto tale, ha affermato, qualsiasi legislazione può essere efficace solo con la cooperazione internazionale. A tal fine, ha chiesto una “classificazione e standard comuni”.

osservazioni Chaudhry indica un crescente consenso tra i politici Che i regolamenti crittografici non dovrebbero essere scritti in silos nazionali.

Se sono in linea con gli accordi commerciali internazionali esistenti, Serve un linguaggio comune e una serie di definizioni.

A tal fine, all’inizio di questo mese, il ministro delle Finanze a L’India ha rivelato che il governo sta premendo Creare un approccio politico globale alle criptovalute.

Ha anche osservato che durante la presidenza indiana del G20 di quest’anno sono state delineate molte discussioni su questo tema.

In che modo la criptovaluta può promuovere l’inclusione finanziaria?

Un vertice del G-20 di successo potrebbe incoraggiare i paesi membri a impegnarsi per un maggiore allineamento normativo.

Coordinando il loro approccio, I paesi del G20 lo permetteranno Una più stretta cooperazione per contrastare il riciclaggio di denaro.

Allo stesso tempo, linee guida chiare per le aziende internazionali possono fare molto per l’innovazione e l’adozione.

accanto a, I tassi di proprietà dei conti bancari rimangono bassi In India molte persone soffrono per la mancanza di servizi finanziari tradizionali.

Pertanto, i prodotti crittografici possono potenziare gli esclusi. E con la crescita infrastrutture digitali del paeseCryptofinance offre un modo efficace per servire questa popolazione.

Le criptovalute, i pagamenti alternativi e i prodotti di risparmio possono svolgere molte delle funzioni dei conti bancari e delle carte di pagamento.

Ma sebbene possa essere difficile da ottenere, la ricezione e l’invio di criptovaluta richiedono solo un indirizzo crittografico valido.

L’India ha già alcuni dei più alti tassi di adozione di criptovalute tra i paesi del G20. In realtà, ricognizione l’ho trovato L’8% degli intervistati nel paese ha riferito di possedere Bitcoin (BTC).

entro, Indicatore La classifica globale di adozione delle criptovalute 2022 di Chainalysis ha classificato l’India al 4° posto nel mondo.