Il Galatasaray critica ancora Mourinho: si comporta come alla Roma

Il vincitore del derby ha deriso l’allenatore del Fenerbahce, caricando un post sui social in cui definisce il tecnico portoghese un piagnucolone, giocando sulla tipica frase che Mourinho associa a “Lo Speciale”, trasformandola in “Il pianto”.

All’inizio della settimana, il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ha lanciato frecce contro i portoghesi. “Il derby Fenerbahce-Galatasaray è un derby che attira molta attenzione in tutto il mondo ed è seguito da milioni di persone e dall’intero mondo del calcio. Da quando Mourinho partecipa, ha attirato più attenzione da parte della stampa estera. Soprattutto in Italia. Come si sa, ha ricevuto dure critiche dopo la sua recente avventura romana. Quando succedono cose simili in Turchia, le seguono con grande interesse e infatti sta vivendo un’avventura simile a quella della Roma in Turchia critiche all’avversario e agli arbitri, penso che gli sfuggano i dettagli della sua squadra”, ha detto il vicepresidente del Galatasaray.

Jose Mourinho è stato polemico nelle ultime conferenze stampa prima del derby, suggerendo che gli arbitri in Turchia favoriscono il Galatasaray, e citando specificamente Halil Umut Miller, un arbitro che ha diretto partite importanti a livello internazionale e con cui, secondo il portoghese, ha uno stretto rapporto con l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk. Queste dichiarazioni hanno aumentato la tensione. Il Galatasaray ha descritto il proprio allenatore come un “vincitore”, in un’altra critica a Mourinho.

Osimhen non andrà né al Chelsea né alla Juventus

D’altra parte, il vicepresidente del Galatasaray Ibrahim Hatipoglu ha confermato all’AS che Osimhen non partirà per il Chelsea o qualsiasi altro club a gennaio. Inoltre, ha la possibilità di giocare per il Galatasaray la prossima stagione.

“Osimhen sarà un giocatore del Galatasaray fino a giugno. Parlare di lui è un tentativo di cambiare l’agenda, rovinare l’illusione della visione di Osimhen. Il giocatore mostra la sua devozione al Galatasaray in ogni partita. Una persona gioca dove si sente felice. Ha Con noi fino a fine stagione. È molto contento del suo arrivo al Galatasaray. Dobbiamo pensare a chi affiancherà Osimhen nelle prossime stagioni. “Non c’è bisogno di discutere se partirà a metà stagione stagione”, ha detto il vicepresidente.

Il Galatasaray parte di buon umore per affrontare mercoledì prossimo a Istanbul il club greco del PAOK in Europa League, dopo una vittoria schiacciante sulla squadra di Mourinho con il punteggio di 1-3. Il più felice di questa vittoria è stato Mauro Icardi, che aveva già completato il recupero. Adesso i tifosi del Galatasaray aspettano con ansia il momento in cui Icardi e Osimhen giocheranno insieme.

Icardi, fino alla finale del Galatasaray

Ibrahim Hatipoglu ha detto che Icardi giocherà per il Galatasaray fino alla fine della sua carriera professionistica: “Tutti coloro che hanno partecipato al derby, che abbiano giocato o meno, hanno seguito questa partita con grande passione Non c’è mai stato un problema finanziario tra noi. Lui è molto felice di essere al Galatasaray e di indossare questa maglia. Tutti i tifosi del Galatasaray sono molto felici di avere Icardi nella nostra squadra. Spero che saremo il club dove giocherà fino alla fine della sua carriera Saray e Icardi sono molto contenti l’uno dell’altro. Lui è un giocatore che ha una personalità che corrisponde al DNA del Galatasaray. “Icardi ci riempie di orgoglio e ci dà forza”.

“Aspetto con ansia la prima partita che giocheranno Icardi e Osimhen. Penso che la linea offensiva del Galatasaray sia una delle tre migliori linee d’attacco in Europa. Anche le altre parti della nostra squadra sono molto forti giocatori molto efficaci. Questi tre hanno giocato insieme.”

“Gli acquisti che abbiamo fatto sono chiari. La stragrande maggioranza sono esordienti. Crediamo che chi non ha 11 anni avrà successo quando indosserà la maglia quando necessario. Abbiamo avuto un periodo di mercato in cui abbiamo portato giovani e promettenti L’età media dei giocatori è di 24,7 anni. Questi giocatori contribuiranno finanziariamente in futuro al Galatasaray, l’area più importante in cui possiamo valutare gli acquisti è il campo e anche lì stanno bene non c’è bisogno di aggiungere altro. “Si distingueranno per le loro prestazioni”, ha detto il vicepresidente del Galatasaray.

