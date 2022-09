Il Galatasaray vuole riapparire sulla base di grandi affari: Icardi, Demir … e ora Juan Mata

Il Galatasaray vuole essere ancora un errore, che temeva la squadra turca che ha fatto rabbrividire qualsiasi squadra in visita allo stadio. Ali Sami YenPentola a pressione Istanbul Veste i toni del rosso e dell’arancione, lo stesso colore delle tribune del suo mitico stadio.

In soli due giorni i turchi hanno preso in mano i servizi di Mauro Icardi, che non ha avuto il supporto dell’allenatore del Paris Saint-Germain, Christoph GaltierL’ex Barcellona Youssef Demir. In questi momenti sembra che il giocatore spagnolo, Juan è stato ucciso, sta per unirsi al Galatasaray e, da diverse parti della Turchia, non c’è consenso sul possibile arrivo dell’ex giocatore del Real Madrid James Rodriguez. Milot Rashica è appena arrivato a Istanbul

Una storia che si ripete nel tempo

La squadra guidata oggi è un uomo come a casa Okan Boruc Sai già cosa puoi fare quando hai una squadra dove prevalgono il lavoro della maggioranza e il talento di pochi grandi calciatori. È stato mostrato in diverse fasi della sua storia Perché non vogliono che questo inizio sia l’inizio di un’altra grande era? Lo stesso tecnico era l’eroe del romanzo di qualcuno

Erano gli ultimi anni degli anni ’90 quando l’errore di Fatih Terim indicò qualcosa di grosso. Emre, Popescu, Hagi, Taffarel… hanno guidato una squadra capace di tutto, ed entrambi hanno vinto tutto in Turchia, Come battere l’Arsenal in finale di Coppa UEFA Inoltre, ha superato il Real Madrid nella Supercoppa Europea dopo che la squadra bianca ha vinto l’ottavo Orejona contro il Valencia.

Tuttavia, l’inizio del secolo non andò bene con lui. Superato dai rivali locali, il Galatasaray ha perso il suo nome in Europa, tanto che essendo una squadra scortese, è facilissimo vincere anche in casa. L’ultima squadra spagnola a vincere a Istanbul è stata il Barcellona, Agli ottavi di finale della Lega Europea. Gli uomini di Xavi hanno vinto 1-2 ultima sessione.

Europa League (8°): Riassunto e gol del Galatasaray-Barcellona 1-2

La sua ultima partecipazione importante in Champions League è stata interrotta nella stagione 2012/13, casualmente, contro il Real Madrid nei quarti di finale.. Un altro ottimo esempio è che quando la squadra turca mette insieme una buona manciata di giocatori, è in grado di fare cose importanti. In quell’occasione suonarono insieme, tra gli altri, Drogba, Sneijder, Felipe Melo Wilmaz e lo spagnolo Albert Riera..

In questa occasione, Buruk ha dipendenti di qualità: Dries Mertens, Seferovic, Gomes, Sergio Oliveira, Fernando Muslera o Lucas Torreira Sono del gioco.. Il pauroso errore tornerà ai suoi diritti con le ultime aggiunte?