Il gas è aumentato del 25% in Europa e i mercati azionari sono scambiati con enormi perdite a causa della crisi energetica

a partire dal Europa Persino Asia, Il Mercoledì i rendimenti delle azioni e dei titoli di stato sono diminuiti, a condizione I prezzi del petrolio hanno raggiunto il livello più alto in sette anni, il gas è aumentato del 25%, Ciò ha sollevato preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione.

indice paneuropeo Euro Stoxx 600 È sceso del 2%, pareggiando i guadagni nel loro giorno migliore in 11 settimane martedì, con le azioni tecnologiche in calo di oltre il 2%. Nei cortili dell’antico continente, La Germania guida le perdite con -2,3%.. Londra perso 1,77%, Parigi 2,27% e Milano 2,34%.

Le perdite si verificano poiché il mercato del gas in Europa registra aumenti significativi dei prezzi a causa della forte domanda dovuta all’avvicinarsi dell’inverno, soprattutto in Asia, ma anche a causa dell’offerta e delle prenotazioni limitate in tutto il mondo.

Mercato di riferimento europeo, fondo olandese TTF record (Address Transfer Facility) a 25,14% di aumento del prezzo, a € 145,19 per megawattora (MWh), e Il prezzo del gas britannico per la consegna il mese prossimo è aumentato del 25,13%., a 367,78 pence per il calore (l’unità di energia utilizzata nel gas naturale).

lo so Aspettatevi che il pessimismo in Europa colpisca Wall Streetdove indicatori I futures statunitensi hanno registrato perdite dallo 0,9% all’1,1%.

molto I prezzi del petrolio hanno raggiunto il livello più alto da novembre 2014Gli investitori erano ansiosi di costi energetici elevati può forzare Le banche centrali alzano più velocemente i tassi di interesse Per combattere l’inflazione elevata.

Il grezzo americano È aumentato dello 0,4% a $ 79,22 al barile, crudo Brent, un punto di riferimento in Europa, è aumentato anche dello 0,4% a $ 82,87 Circa tre anni al massimo nel ciclo precedente.

Il Problemi di alimentazione La decisione dei produttori di lunedì di attenersi all’aumento di produzione pianificato anziché aumentare è stata alla base degli aumenti.

Causa preoccupazione per l’inflazione a Vendere titoli del Tesoro USA Il debito a più lunga data record della zona euro, ha dato impulso al dollaro.

I prezzi più alti del petrolio, e dei prezzi delle materie prime in generale in termini di gas e petrolio, si traducono in rendimenti più elevati sulle obbligazioni, poiché hanno effetti inflazionistici.Ha detto di Reuters Mike Bell, Global Market Strategist presso JP Morgan Asset Management.

“Il mercato lo sta guardando e pensa che ci sia uno scenario in cui potrebbe essere l’inflazione che tutti dicevano potrebbe essere temporanea, è più costante?”

Il rendimento del benchmark a 10 anni è salito di 4,5 punti base all’1,573% durante la sessione asiatica, dopo essere aumentato di quasi 11 punti base in tre giorni. Erano gli ultimi all’1,5519%.

Il Anche i rendimenti dei titoli di stato a 20 e 30 anni sono saliti al livello più alto da giugno.

I rendimenti dei titoli di riferimento dell’Eurozona sono saliti a nuovi massimiI mercati temono che l’inflazione sarà più grave del previsto. Il rendimento a 10 anni della Germania, il benchmark del blocco, è salito al livello più alto dalla fine di giugno.

Il L’indice MSCI World Stock, che misura le azioni di 50 paesi, è sceso dello 0,4%. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia del Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,3%.

“La crescita ha iniziato a raggiungere il picco 3-4 mesi fa, ma tra lo scorso novembre e aprile di quest’anno I mercati erano soliti battere ogni previsione di punti dati.ha affermato Grace Peters, direttore della strategia di investimento per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa presso JPMorgan Private.

“Da aprile a oggi, stiamo riscontrando maggiori fluttuazioni nei dati e dati che stanno diventando più aperti all’interpretazione. Quindi il mercato è preoccupato per la traiettoria discendente da qui”.

I mercati cinesi sono chiusi per un giorno festivo, e le azioni dello sviluppatore della Cina a corto di liquidità Evergrande È stato sospeso dopo essere stato rimosso dalla lista lunedì in attesa dell’annuncio di un grosso problema.

