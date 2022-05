Il Genoa vuole Johann in Serie B, ma ha intenzione di andarsene

Javier Carmona e l’intervallo

Roma, Ambasciatore / 31.05.2022 05:21:41

Il futuro Giovanni Vasquez Sembra essere lontano Genova. Al di là del fatto che il club italiano voglia mantenere il Messico la prossima stagione, tutte le indicazioni sono che dopo la discesa del club lascerà la società nella finestra estiva. Serie B.

Fonti consultate da Mezz’ora Lo hanno fatto conoscere come il tecnico Alessandro Plesin Il Messico è in una posizione che dovrà affrontare durante la dura stagione, che ha superato la leadership del club, per così dire Johannes Sport – Direttore Generale del Calcio- e Andres Plasques Terrà colloqui con un membro del Consiglio di Amministrazione e uno degli Amministratori Delegati Giovanni Ha cercato di convincerlo a continuare in una data non ancora rivelata.

Se questa è l’intenzione Giovanni Se nel club, l’eventuale uscita dovrebbe lasciare un buon dividendo economico al club genovese, visto che Fornelli C’era un accordo: Paga $ 3,5 milioni Al termine della prima stagione messicana Una serieQuindi, se quest’estate si esaurisce, si aspettano di farlo per più di quanto hanno comprato, formando una buona squadra con esso e gareggiando per riaverlo. Una serie.

Nello scenario precedente andrebbero inserite le dichiarazioni dell’ex calciatore FornelliChi l’ha detto qualche giorno fa Mi piacerebbe continuare a giocare in Serie AMette in chiaro che non ha in mente di giocare nella divisione argento del calcio italiano, quindi se vuole lasciare il club, Genova Non ti fermerò.

Club interessati a firmare Johan Vazquez

Il calciatore 23enne A. Giocatore esotico Nel mercato estivo per i club italiani, visto il buon lavoro che ha fatto GenovaIn cui ha lavorato Sicurezza centrale Y Pagina.

I club italiani sono interessati in questo momento Giovanni Ci sono Atallanda Y LodioMa l’ultima parola su come trasformare quell’opzione in un progetto spetta ai tecnici Gian Piero Casperini Y Maurizio Ala.

Nella sua prima stagione, Il difensore messicano ha giocato 28 partite Con il Club Genovese, in cui diventa difensore Recupero medio più alto (10.6), contrasto (3.4) e duelli a terra hanno vinto una partita (4.3) Una serie.