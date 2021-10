Il Giappone ha lanciato un nuovo satellite per migliorare la sua rete GPS

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2021 – 03:27

TOKYO, 26 ottobre (EFE) – Martedì il Giappone ha lanciato con successo un razzo navetta con a bordo un satellite per sostituire un dispositivo obsoleto lanciato undici anni fa, migliorando così la copertura e le comunicazioni GPS.

Il missile prototipo H-2A è stato lanciato alle 11:19 ora locale (2:19 GMT) dalla base di Tanegashima, nel sud-est del Paese, operazione effettuata dal produttore aerospaziale Mitsubishi Heavy Industries, che è coinvolto nel processo . Tipo di operazione dalla sua privatizzazione nel 2007.

Un portavoce del gruppo spaziale Effie ha confermato che il razzo e il satellite si sono separati correttamente a un’altitudine di circa 260 chilometri mezz’ora dopo il lancio.

La lunghezza del missile utilizzato in questa occasione era di circa 53 metri e pesava circa 290 tonnellate al momento del lancio.

Il nuovo dispositivo, prodotto dall’azienda privata giapponese, andrà a sostituire Michibiki No. 1, satellite lanciato nel 2010 e giunto a fine vita.

Il dispositivo fa parte di un sistema di altri tre satelliti Michibiki lanciati in precedenza per integrare la rete GPS esistente negli Stati Uniti, la cui copertura nazionale è stata soprannominata “GPS giapponese”.

Questo è stato quindi il quinto lancio del satellite Michibiki.

Il governo giapponese vuole aumentare il numero totale di questi satelliti in orbita a sette entro il 2023, per aiutare a creare un sistema che garantisca le comunicazioni quando le reti tradizionali smettono di funzionare in situazioni come i disastri naturali.

L’obiettivo è quello di evitare una situazione simile a quanto accaduto dopo il terremoto dell’11 marzo 2011, che ha lasciato circa 29.000 cellulari e 1,9 milioni di telefoni fissi senza linea, rendendo più difficile la ricerca e il salvataggio dei sopravvissuti.

I nuovi satelliti cercano anche di migliorare la copertura del servizio per i veicoli, i droni e i settori in forte espansione. EFE

