Il Giappone testa con successo un motore a razzo progettato per lo spazio profondo

Tra i componenti del razzo c’è il carburante più pesante. Per questo motivo, il Giappone sta sperimentando nuovi propulsori a minor consumo di carburante: l’agenzia spaziale JAXA ha sviluppato un razzo alimentato da un motore a detonazione rotante ed è già stato testato con successo. Il propellente funziona attraverso onde d’urto dalla combustione di metano e ossigeno. In questo modo, le esplosioni avvengono in modo controllato, producendo un’eruzione in grado di consumare meno carburante, riferisce Xataka. Per testarlo, hanno installato il motore sul razzo S-520-31, lanciato il 27 luglio 2021 dal Centro spaziale Oshinura di JAXA in Giappone. Quindi, il sistema di detonazione a impulsi è stato attivato per 2 secondi. È stata quindi raccolta la capsula contenente i dati di telemetria e i video raccolti dall’oceano. Dopo il successo, continueranno a ricercare e perfezionare motori a razzo progettati per lunghi viaggi nello spazio profondo, dove è necessario ridurre il peso il più possibile. . Il sistema, di gran lunga, utilizza molto meno carburante rispetto al carburante convenzionale, è più efficiente e genera più spinta. Con questo tipo di carburante la difficoltà sta nel mettere in pratica la teoria, soprattutto in condizioni estreme, come nell’attraversamento dell’atmosfera o dello spazio, ma per il momento il Giappone può vantarsi di essere riuscito a far funzionare il primo motore a detonazione rotativo in spazio, che non è facile.

