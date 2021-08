Il gigante coreano di Internet Kakao espande la presenza della blockchain a Singapore grazie a CoinTelegraph

Kakao prevede di utilizzare entrambe le entità per aumentare un’ampia penetrazione del progetto blockchain di Klaytn a Singapore. La Fondazione Kakao ha annunciato la sua missione durante il suo lancio all’inizio di agosto e ha affermato che avrebbe lavorato “in modo proattivo e sistematico” per espandere la rete Klaytn.

Secondo un rapporto di The Korea Herald lunedì, Kakao ha creato due nuove entità basate su blockchain – la Fondazione Klaytn e la Fondazione Krust – nella città-stato. La Klaytn Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro, mentre Krust funge da acceleratore globale per l’adozione della tecnologia blockchain.

