Il giocatore del Cruzeiro che costrinse l’espulsione di Advincula disse ad Al-Muftah in quella partita contro il Boca: “È stato un incidente”.

Uno dei giochi trascendenti del duello tra Cruzeiro E Boca Juniors Negli ottavi di finale Coppa Sudamericana È successo dopo 30 secondi dall’inizio della partita, quando Luis Advincula è stato espulso dopo aver calciato la caviglia di Lucas Romero. Il centrocampista argentino, che gioca per la nazionale brasiliana, ha parlato della violazione che ha portato il difensore peruviano a ricevere il cartellino rosso.

È stata una commedia del tutto accidentale. Inoltre penso di essere arrivato da un punto cieco perché stava lottando per la palla con Lautaro Diaz, era un po’ lungo e sono uscito dall’esterno per colpirlo bene ESPN V3.

Dominio colombiano Wilmar Roldan Mostrando un cartellino rosso ad Advincula, il peruviano ha colpito la gamba dell’avversario con gli zoccoli dello stivale destro, mettendo seriamente a rischio la forma fisica dell’avversario. “Credo che sia una giocata che (per Advinkula) in avvio di partita poteva evitare di diventare troppo aggressiva in quella disputa visto che la partita era appena iniziata.. “Giocare a centrocampo non era troppo pericoloso se recuperavamo la palla”, ha continuato il 30enne calciatore del Velez.

“Non le vedo come cattive intenzioni. Sì, era un fallo aggressivo ed era chiaramente per un cartellino rosso. Perché la regola dice che se il passo è sul piede, cioè dalla caviglia in su, allora è dritto rosso, e se è sul piede, allora è giallo. “Abbiamo anche visto che l’errore era forte”, ha detto Romero.

*Lucas Romero ha raccontato quello che Chiquito Romero gli ha detto sul campo

Il centrocampista, che ha giocato anche all’Independiente nel calcio argentino, ha parlato delle scene del suo incrocio con… piccolo Romero dopo la giocata che ha portato all’espulsione.

“Mi ha parlato bene. Ho parlato con Marcos (Rojo) per cercare di calmare la partita. Volevamo che la partita continuasse, non si fermasse. Sì, ho cercato di far capire ai giocatori del Boca che non ho giocato, che è stato un errore e che la colpa è stata dell’espulsione.. Durante la partita Chiquito è venuto a calmarmi e gli ho detto che volevo giocare a calcio, niente di più. “All’andata si è parlato molto, ci sono state tante polemiche e quello che ci ha aiutato è stato che la partita fosse più fluida”. cane.

Infine, Romero ha fatto riferimento all’arbitraggio di Roldan: “Wilmar ha gestito bene la partita. Nel secondo tempo ci sono stati alcuni falli contro il nostro numero 10 (Mattheus Pereira) che non sono stati commessi. All’andata sì, mi sembra che siano stati più severi con noi sulla questione del cartellino giallo, al punto che nel primo tempo abbiamo finito per ammonire un buon numero di giocatori e questo ha un po’ danneggiato il nostro gioco.

Il Cruzeiro giocherà i quarti di finale della Copa Sudamericana contro la Paraguayan Libertad, che ha sconfitto ai rigori lo Sportivo Emiliano. Gli incroci rimanenti sono: Racing-Atletico Paranaense, Fortaleza-Corinthians e Lanús-Independiente de Medellín.