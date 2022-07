Per un periodo di tempo limitato, uno dei migliori giochi sparatutto può essere ottenuto con uno sconto del 75% sulla piattaforma Valve.

Una volta dentro vapore Sconti estate 2022 Con un gran numero di sconti, la piattaforma Valve ne ha rinnovati alcuni promozioni Tra i più importanti premiati arciereChe si caratterizza come il migliore di questo tipo nella sua produzione.

Il gioco che ha vinto il titolo di miglior sparatutto dell’anno e si ottiene con un enorme sconto su Steam

Confine 2 È stato lanciato nel 2012 da 2K e ha vinto il Best Shooter Game ai Video Game Awards, contro titoli come Call of Duty: Black Ops 2, Halo 4 e Max Payne 3. Ora si ritrova con un enorme sconto su vapore.

Il gioco può essere ottenuto Fino al 22 luglio insieme a 75% di scontolasciando il prezzo a solo 90 pesos argentini. oltretutto Edizione gioco dell’annoche contiene una grande quantità di DLC e pacchetti, costa 179 pesos.

Cos’è Borderlands 2

Gioca come uno dei Quattro nuovi ricercatori per la stanza Incontri orde di nuove creature, psicopatici e il cattivo che li controlla, Handsome Jack. Fai nuove amicizie, equipaggiali con armi e combatti al loro fianco in modalità cooperativa per 4 giocatori.

