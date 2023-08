Il gioco d’azione roguelike “Hellboy Web of Wyrd” uscirà il 4 ottobre

L’editore Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore Upstream Arcade lo hanno annunciato alla Gamescom 2023 Opening Night Live Hellboy Web of Ward, un videogioco di azione e avventura con un tocco roguelike, verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 4 ottobre. Di seguito potete dare un’occhiata al trailer di accompagnamento che annuncia la data di uscita:

“Hellboy Web of Ward è una storia originale creata in collaborazione con Dark Horse Comics e il creatore Mike Mignola. Questo gioco di azione e avventura in stile roguelite presenta combattimenti brutali. Proprio come nei fumetti, Il gioco porta Hellboy in una serie di avventure diverse e unicheAnche se queste storie sono indipendenti, sono tutte legate alla misteriosa eredità di La Casa de las Mariposas,” si legge nella descrizione fornita dai suoi sviluppatori.

Costruita nel 1962 dall’occultista Pasquale Dinevo, la Casa delle Farfalle è più di una semplice abitazione: è un portale. I suoi angoli sinistri e la geometria non euclidea sono stati progettati con uno scopo spregevole in mente: aprire le porte a una dimensione terrificante e fantastica chiamata Il Wyrd. . Vent’anni dopo, un agente del BPRD viene inviato in missione di ricognizione nella villa e scompare immediatamente.. Tocca a te – Hellboy – e alla tua squadra di agenti dell’FBI ritrovare il tuo collega scomparso e scoprire i segreti della Casa delle Farfalle”, possiamo leggere della sua storia.