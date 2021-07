Il gioco dei traduttori sulle truppe statunitensi in Afghanistan: i talebani promettono la decapitazione

I militanti talebani che entrano nella città di confine di Jalalabad sono la chiave per accedere al Khyber Pass in Pakistan. Europa Press.

Una parola più o meno dalla parte del traduttore si riferirà alla morte di un giornalista di guerra o di un soldato. Trovare un traduttore intelligente con una buona padronanza dell’inglese È uno dei primi e più difficili compiti da svolgere per qualsiasi straniero in una situazione di conflitto. Ciò è particolarmente vero per i giornalisti e le truppe di occupazione che si fanno strada e fanno affidamento su queste premesse per muoversi in sicurezza. I traduttori sono essenziali. Sono anche primari Rifiuti non appena lasci il posto. Sta succedendo ora in Afghanistan, è successo prima in Iraq o in Vietnam. I traduttori passano dall’essere lavoratori che guadagnano un po’ più di dollari rispetto agli altri coetanei Esuli, apostati e collaboratori Meritano solo la morte.

Questo è quello che è successo questa settimana Sohail Pardas, un ragazzo afgano di 32 anni Quella Ha servito per 18 mesi come traduttore per le forze statunitensi. Era già stato trovato dai talebani e gli avevano detto che lo avrebbero ucciso. Disattento è andato con sua sorella a festeggiare la fine del Ramadan. Lo hanno fermato a un posto di blocco talebano alla periferia di Kabul, gli hanno sparato con la macchina e lo hanno trascinato fuori, ferendolo. Quando lo riconobbero, Gli tagliarono la testa con una spada. Non ce ne sono, secondo l’organizzazione di sinistra 18.000 traduttori In vista della fine del ritiro delle truppe a settembre, Pardes dovrebbe accelerare il rilascio di visti speciali di immigrazione (SIV) da parte dei collaboratori e dell’ambasciata degli Stati Uniti nella stessa situazione. A gennaio, il presidente Joe Biden ha ordinato la fine della guerra più lunga della storia degli Stati Uniti. Quasi tutti i soldati e i paramilitari hanno già lasciato l’Afghanistan I talebani hanno continuato ad avanzare Controlla più della metà dei territori e il 90% dei confini. I servizi di intelligence occidentali ritengono che il governo democratico afghano di Kabul cadrà entro sei mesi dalla partenza delle truppe straniere.

La situazione si estende a tutte le truppe Nato che si sono ritirate dall’Afghanistan o lo stanno facendo. Secondo il Ministero della Difesa tedesco, Le domande di visto di 471 lavoratori locali sono state accettate con 1.900 familiari. “Il 95% di loro otterrà i documenti di cui hanno bisogno per viaggiare in Germania”, ha detto alla presenza di Panteswer in Afghanistan. Nelle ultime settimane, I tedeschi affrettarono la ritirata Dopo che i suoi omologhi americani hanno lasciato la base strategica di Bakram, si sono seduti in un luogo chiamato Camp Marmal, senza alcuna preoccupazione per la sicurezza nella terza città più popolosa del paese, Masar-i-Sharif. I talebani stanno entrando. Mercoledì scorso, un militante talebano solitario che indossava un turbante nero è stato trovato nella parte occidentale della città La polizia e tutti gli ufficiali locali sono stati costretti a fuggire senza combattere. I tedeschi sono riusciti solo a mettere in sicurezza il loro sito e non hanno permesso a nessuno dei lavoratori locali che vi lavoravano di entrare.

Cerimonia di consegna di Anthony presso una base militare statunitense per le forze di sicurezza afghane nella provincia di Helmand. REUTERS / Ufficio Stampa del Ministero della Difesa

Molti distretti della provincia intorno a Masar-e-Sharif sono già sotto il controllo dei talebani. La via di terra per Kabul è molto pericolosa. L’ultimo aereo da trasporto tedesco A400M è decollato da Camp Marvel due settimane fa. Anche la pietra commemorativa da 27 tonnellate per i giocatori di droni, elicotteri, munizioni e bende caduti è già tornata in Germania. Il 22.500 litri di birra, vino e champagne I soldati non hanno bevuto. Ma 400 locali che hanno prestato servizio negli ultimi 12 anni fornendo, pulendo e traducendo truppe. Questo è il caso esposto dal quotidiano Der Spiegel, 49 anni, Abdul Raouf Nazari, che ha guidato le truppe tedesche attraverso le strette strade del mercato di Mazar-i-Sharif e dei villaggi deserti circostanti, ha lasciato cadere una lettera di ringraziamento per i suoi servizi. “Mi uccideranno. Non ho modo di sopravvivere in Afghanistan”Ha detto a un giornalista di un giornale tedesco.

Il mese scorso, alcune ONG, guidate dall’International Refugee Assistance Program e guidate da Oxfam, UNICEF e Amnesty International, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo aiuto per i lavoratori locali. “In fase di ritiro, Gli Stati membri della NATO devono agire con urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini afghani passati e presenti. Il tempo stringe. “Il tempo, ovviamente, non è dalla tua parte. Il processo burocratico per il rilascio dei visti e l’espulsione fisica delle persone di solito dura fino a nove mesi”. Quel tempo non è più possibile “, affermano le ONG.

Nel 2014 la maggior parte delle potenze straniere si è ritirata dal Paese e il resto è stato trasformato da ruolo di guerra a consulente. Da allora, Più di 26.000 afgani e le loro famiglie hanno cercato rifugio negli Stati Uniti. Ma ci sono almeno 18.000 persone in Afghanistan che hanno lavorato con gli americani. Inoltre, con le loro famiglie, si stima che saranno necessari circa 70.000 visti, che verranno rilasciati tra qualche giorno in più. Nessuno dice no al gruppo di sinistra Sono già stati implementati più di 300 traduttori Per aver prestato servizio con le forze statunitensi.

La caduta di Saigon nel 1975 e l’esodo caotico dei civili che lavoravano all’ambasciata americana.

Una situazione simile si è verificata in Iraq. Servizio di immigrazione degli Stati Uniti Rilasciato 20.993 visti a civili iracheni che lavorano nei siti statunitensi In quel paese. 200.000 sono ancora in lavorazione. Un gruppo di questi lavoratori è già in un campo profughi sull’isola statunitense di Guam. Questo è lo stesso luogo in cui migliaia di vietnamiti hanno trascorso molti anni collaborando con le truppe statunitensi quando si ritirarono da Saigon nel 1973.

Il Pentagono ha pianificato di ritirare truppe, carri armati e spie dalle operazioni in ogni conflitto nell’ultimo secolo, ma L’amicizia che rimase dopo la partenza fallì miseramente a proteggere il pubblico. A Saigon e nel Laos, appena usciti, iniziarono le atrocità. Milioni di persone morirono nel Vietnam del Sud, nei campi di lavoro o sulle navi dei rifugiati che si riversarono nel Mar Cinese Meridionale. In Laos, membri della tribù Hmong hanno sostenuto l’intervento degli Stati Uniti Sono stati massacrati dai guerriglieri Viet Cong.

Infine, la tragedia di coloro che hanno cercato di fuggire su esili barche e il gran numero di americani, bambini lasciati dai militari, ha costretto il Congresso a intervenire, emanando leggi che ordinavano di far volare le deportazioni indonesiane nei campi di reinsediamento di Guam. Concesso speciale status di immigrato ai discendenti vietnamiti di soldati americani. “Abbiamo preso più di 200.000 persone con visti americani: c’era un forte senso di obbligo morale”, ha spiegato Becca Heller, direttrice del Wars Refugee Assistance Program, un gruppo di giovani e influenti avvocati che intervengono a favore dei deportati politici. . “Ha creato un modo per le persone che non possono ottenere visti regolari, ma per le quali abbiamo un obbligo umanitario. Questo è stato fatto male in Vietnam e dobbiamo fare meglio in Afghanistan e Iraq”.

Concludo questa nota il ricordo di Alì, Sono stato il mio primo traduttore in Afghanistan poco dopo la caduta dei talebani nel novembre-dicembre 2001. Studente di medicina presso l’Università di Kabul Autodidatta con un inglese eccellente e film di Hollywood guardati di nascosto. Lavorava con me e altri giornalisti per 100 dollari al giorno, una fortuna in termini afgani. Quando ne ebbe abbastanza, andò a Londra per conseguire un master in pediatria. Non l’ho più sentito.

