Il gioco multiplayer online Horizon è il prossimo progetto di Guerrilla Games, secondo una fonte affidabile; La terza puntata sarà lontana

Nonostante abbia solo due nascite al suo attivo, Orizzonte Si è affermato come uno degli indirizzi IP più importanti in PlayStation E Sony. In realtà, 2 progetti La serie sarà presentata in anteprima nel 2024, ma i fan si chiedono cosa succederà dopo. In attesa di maggiori informazioni, una delle fonti più attendibili del settore ha fatto luce sulla situazione.

durante Stato di riproduzione Esistenza di settembre Horizon Zero Dawn rimasterizzatoun remake del titolo del 2017 che debutterà 31 ottobre. Inoltre, LEGO Avventure all’orizzonteche è una sottoparte che racconta gli eventi del primo gioco in un tono divertente e divertente, e sarà disponibile nei negozi su 14 novembre.

Al di là di queste produzioni, lo sappiamo già Giochi di guerriglia Ha altri progetti nella saga del forno; Ma chi sarà il primo a debuttare?

Horizon 3 è molto lontano e il gioco multiplayer è il prossimo progetto di Guerrilla Games

Dopo molte voci, lo studio di sviluppo lo ha confermato nel 2022 Funziona in un progetto multiplayer basato sul franchise open world. I dettagli sono scarsi, ma sappiamo già che conterrà un cast originale di personaggi e, secondo la grafica trapelata, sarà così Stile più elegante.

D’altra parte, la società lo ha confermato nell’aprile 2023 Il capitolo principale del franchise è in fase di sviluppoTutto sembra indicare che sarà una continuazione delle avventure Aloy. Naturalmente tutto indica che il lancio è ancora lontano.

Durante la sua partecipazione al programma Spawncast Jason Schreierun illustre giornalista di Bloomberg Una delle fonti più affidabili nel settore dei videogiochi ha indicato che il titolo online di Orizzonte È il prossimo grande progetto di Guerrilla Games, non il terzo capitolo.

Horizon si espanderà con nuovi giochi

“Orizzonte in linea È tuo Prossimo progettonon è il terzo gioco per giocatore singolo, quindi probabilmente manca ancora un po’. iniziativa Giochi come servizio Da PlayStation e Sony non era uno scherzo. Tutti pensavano che ci fossero giochi come servizio ovunque, e Orizzonte È uno dei pochi progetti che non è stato ancora cancellato o fallito come ha fatto il Concorde (…) e molte persone stanno lavorando a questo progetto online.

Jason Schreier si rende conto che molte persone non sono interessate Gioco di ruolo multigiocatore del franchise, e si chiede se il suo futuro sarà in pericolo nel caso in cui un remake del primo gioco e uno spin-off LEGO falliscano nelle vendite.

“Guerrilla Games è in una posizione interessante in cui trovarsi Orizzonte in lineanon sono sicuro di quante persone lo vorrebbero. Ecco perché hanno in arrivo questa rimasterizzazione e poi il titolo LEGO. Una parte di me si chiede cosa accadrebbe se nessuno dei due funzionasse, e si scopre che non c’è più molto interesse per loro. Orizzonte. Continuerai a giocare online? Non lo so. “Ci sono molte domande sulla loro strategia e sul gioco online”, ha detto.

Aloy di Horizon è apparso in Genshin Impact e Fortnite, due dei giochi online più popolari

Tuttavia, dovremo aspettare per vedere cosa riserva il futuro alla serie con protagonista Aloy. Ricordiamo che la serie TV L Netflix Ma era anche un ostacolo La sua produzione è stata bruscamente interrotta a causa di uno scandalo che ha coinvolto lo showrunner Steve Blackman..

Ma dicci, sei interessato ai giochi online? Ve lo leggiamo nei commenti.

