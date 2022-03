In un ampio rapporto sulla sfera ucraina, l’interlocutore ha notato significative manipolazioni e bugie sulle forze russe in un rapporto pubblicato dalla rivista Covert Action.

La testimone ha notato nella sua esperienza che i russi sono stati ricevuti come liberatori nella città di Hnyshesk nell’Ucraina meridionale, vicino al Mar d’Azov, e quindi in diversi luoghi visitati.

Il rapporto del chiamante corrobora il rapporto di Patrick Lancaster, un veterano della Marina degli Stati Uniti di lingua russa i cui reportage sulla guerra di otto anni nel Donbass sono rispettati dai giornalisti investigativi.

La scorsa settimana mi sono arruolato nell’esercito russo e ho visitato due città nel sud-est dell’Ucraina. Ha detto che la prima città si chiamava Henichesk, una città portuale lungo il Mar d’Azov, nel territorio di Kherson (provincia) nell’Ucraina meridionale, al confine con la Crimea.

Eravamo accompagnati dall’esercito russo, che stava pattugliando la città—giornalisti–per proteggerci. Ma in realtà la protezione non era necessaria. Ha detto che la gente di Hnichesk, almeno la maggior parte dei quali ho parlato, era molto felice di avere l’esercito russo lì.

Tutti quelli con cui ho parlato hanno detto la stessa cosa: si sono sentiti protetti dalle bande criminali, con la loro ideologia nazista, che hanno distrutto le città. Ha spiegato che, a loro volta, si aspettano che l’Ucraina prosperi di nuovo.

Dal colpo di stato del 2014, l’economia ucraina è andata in pessime condizioni, secondo molti cittadini di Henichesk. Al mercato, il cibo scarseggiava. E l’esercito russo fornisce aiuti umanitari, cosa che fa in tutte le città liberate da queste bande criminali. Ha notato che questo è ciò che molti ucraini lo chiamano.

Molti residenti di Henichesk mi hanno detto che quando i russi sono entrati nel loro villaggio, hanno lasciato tutto com’è. L’ho sentito dire più volte. Nessun danno, nessun decesso, nessun ferito. Hanno detto che la maggior parte delle persone è felice di avere i russi lì.

Realtà vs finzione

La propaganda occidentale afferma che l’esercito russo sta assediando le città e che la popolazione sta morendo di fame. Da quello che ho notato, ha detto van den Ende, quest’ultimo non è vero né a Henichesk né nella città successiva, Melitopol, che ho anche visitato.

I paesi occidentali non si preoccupano dell’economia e della popolazione (ucraini), perché gli ucraini hanno molte somiglianze con i paesi “sorelle” – Russia e Bielorussia – ed è naturale andare d’accordo con loro. Condividono la stessa cultura, la stessa lingua e la storia dell’invasione nazista durante la seconda guerra mondiale.

Il giornalista ha osservato che l’Occidente è interessato solo ai benefici per le sue economie e ha sottolineato che il popolo ucraino è una pedina in un gioco geopolitico più ampio che causerà un potenziale disastro per tutta l’umanità.

msm/libbra