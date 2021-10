Il giorno in cui Adamari Lopez ha pianto davanti alle telecamere per Tony Costa

Attrice e conduttrice Adamari Lopez Il 50enne è sempre stato sotto i riflettori dei media per i suoi partner, prima il cantante Luis Fonsi e poi il ballerino spagnolo Tony Costa. Con quest’ultimo ha avuto una relazione per più di 10 anni e dopo aver provato più volte hanno avuto una figlia congiunta di nome Alaia.

Famiglia Adamari Lopez. Fonte: Terra .file

È stato nel maggio di quest’anno quando la conduttrice del programma chiamato Hoy Día, trasmesso dalla rete Telemundo, ha pianto davanti alle telecamere e ha detto agli spettatori che non poteva più continuare la relazione e che aveva deciso di rompere . dopo minuti, Adamari E ha pubblicato un video che spiega la situazione davanti a più di 5 milioni di follower sui social.

Notizie correlate

allo stesso Adamari Lopez Commentando che ha cercato di dare la priorità al suo benessere e alla sua salute prima di ogni altra cosa, anche se all’epoca non è entrata nei dettagli della rottura, ha detto che la priorità era la felicità di Alaa e che entrambi avrebbero fatto di tutto affinché la ragazza andrebbe bene. Ha anche chiesto alla stampa di rispettarla.

I cambiamenti che Adamari López ha subito dopo la sua separazione

da questo momento Adamari Lopez Ha iniziato a perdere peso e ad avere un aspetto più sano. Oltre a un rigoroso piano alimentare, si esercita costantemente. Non c’è dubbio che anche la sua salute mentale sia migliorata e si è persino avventurato in nuove carriere come quella di giudice nella competizione di danza chiamata See Who’s Dancing.

Adamari Lopez oggi. Fonte: Terra .file

Da quando abbiamo annunciato la loro rottura con Tony Costa Hanno provato varie cose per diventare di nuovo una coppia, come la terapia cristiana e la condivisione di viaggi con la figlia Alaa in Europa, ma niente di tutto questo ha funzionato e fino ad oggi continuano il loro percorso separatamente.