Quasi un centinaio di giornalisti ascoltarono il 21 ottobre 1982, con rigorosa puntualità, dalla bocca di Pierre Gelenstein, segretario permanente e membro dell’Accademia svedese, il nome del vincitore del Premio Nobel per la Letteratura, ricordando il mormorio di approvazione che attanagliava la stanza, quando la solita cosa da anni era chiedersi l’un l’altro Alcuni “Chi è questo?”

Così lo ha descritto Ricardo Moreno, corrispondente del giornale a Stoccolma. Paese (Spagna), nel diario inviato dall’edificio Börshuset, sede dell’Accademia, spiegando i motivi dell’assegnazione del premio al romanziere colombiano Gabriel García Márquez.

“Non si presume che uno scrittore sconosciuto sia stato scoperto.” L’accademia dice che García Márquez “ha creato il suo mondo – il mondo che circonda Macondo, la città che ha inventato -“. Dalla fine degli anni ’50, i suoi romanzi e le sue storie ci hanno trascinato in quello strano luogo dove il miracoloso e il puramente reale – il fantastico volo dell’immaginazione stessa – e le eccessive invenzioni e fatti concreti che emergono dalle profondità della città., allusioni letterarie, descrizioni grafiche, concrete e talvolta opprimenti, sono fatte con la precisione del resoconto.

L’Accademia ha anche ritenuto che il mondo creato da García Márquez potrebbe essere la morte del più importante regista dietro le quinte. “Ma questo senso tragico della vita, che incoraggia nelle opere dello scrittore, esprime a sua volta una forza vitale e una verità terrificanti ed energizzanti”.

In un articolo del quotidiano di Madrid 40 anni fa, Moreno registra che anche l’Accademia di Svezia, succintamente, alludeva al prolifico lavoro dello scrittore, in particolare al “riconoscimento internazionale di straordinaria grandezza” che produsse la sua apparizione, nel 1967, del suo libro . un romanzo cento anni di isolamento È stato tradotto in un gran numero di lingue e ne sono state pubblicate milioni di copie.

L’Accademia ha aggiunto che “ciascuno dei suoi nuovi lavori” è considerato un evento di importanza internazionale da critica e pubblico e viene rapidamente tradotto e diffuso in molte lingue e in grandi numeri di stampa.

L’Accademia ha collocato il giornalista e scrittore colombiano nel contesto di un continente la cui vitalità creativa è universalmente riconosciuta: “La letteratura latinoamericana mostra, da tempo, una vitalità che non si trova in nessun altro campo letterario, e ha occupato una posizione che ne consegue con particolare interesse per la vita culturale del nostro tempo”.

“Questo è un continente in cui si intersecano molti motivi e tradizioni. Elementi di cultura popolare, ad esempio, narrativa orale, memorie di culture indiane altamente sviluppate, correnti barocche spagnole di epoche diverse, influenze del Surrealismo e altre correnti letterarie europee. Tutto questo si è mescolato insieme produce una ricca bevanda rinfrescante Spezia da cui García Márquez e altri scrittori latinoamericani traggono materiale e ispirazione, secondo il testo ufficiale in cui l’Accademia ha giustificato la decisione.

Dopo Gabriela Mistral (Cile, 1945), Miguel Angel Asturias (Guatemala, 1967) e Pablo Neruda (Cile, 1971), il 21 ottobre 1982, Gabriel García Márquez è diventato il quarto latinoamericano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura per il latino America, tra 80 anni Dalla validità che in quel momento serviva da premio. Dopo 40 anni, l’elenco è stato ampliato a sei con Octavio Paz (Messico, 1990) e Mario Vargas Llosa (Perù, 2010).