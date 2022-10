Il giovane Canetana rappresenta il Perù ai Mondiali di Kickboxing in Italia | notizia

Ad ottobre si terrà a Venezia (Italia) il Wako World Kickboxing Championship Italia 2022 per bambini, cadetti e junior, con la rappresentanza di giovani calciatori di livello nazionale, tra cui Kanetana, Danubis Rojas hanno promesso. Modalità combattimento e luce.

Il vincitore del Waco Mexico Pan American Championship 2018, selezionato per il National Selective Kickboxing Championship 2022 nella divisione bambini, è stato invitato dalla Federazione peruviana di kickboxing Sports a formare la squadra nazionale di questa disciplina giapponese di lunga data.

“Sono onorato di rappresentare il mio Paese come atleta di livello internazionale a Jesolo, in Italia. Voglio ringraziare la mia famiglia dal profondo del cuore per avermi dato la forza per continuare sulla strada giusta e voglio ringraziare PERU LNG per aver scommesso sugli sport e sugli atleti peruviani. Ha commentato l’atleta Danubis Rojas.

In questa occasione, circa 2.000 atleti provenienti da più di 60 paesi si sfideranno nelle categorie bambini, cadetti e junior, dove gli atleti nazionali potranno mostrare le loro abilità fino al 9 ottobre.

“Sarò su un tappeto di guerra per pochi secondi, dove lascerò tutto per riempire di orgoglio il mio paese”, ha detto Rojas.

Inserito: 10/6/2022