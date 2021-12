Il giovane con una balestra e arrestato al Castello di Windsor aveva intenzione di assassinare la regina Elisabetta II

Sabato scorso è stato arrestato a Windsor Castle Square Un giovane era armato di balestra e il suo obiettivo era assassinare la regina Elisabetta II, regina d’Inghilterra. Il ragazzo aveva solo 19 anni ed è riuscito a entrare nel parco del castello il giorno di Natale.

“Possiamo confermare che le misure di sicurezza sono state attivate pochi istanti dopo che l’uomo è entrato nel luogo e non ha raggiunto nessun edificio”, ha detto la polizia.

Hanno scoperto nella registrazione che ha una balestra e Non poteva andare lontano perché lo hanno intercettato a pochi minuti dal fuorigioco.. Oggi la polizia ha confermato che è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico.

La regina d’Inghilterra sta trascorrendo questi giorni di Natale al Castello di Windsor nonostante di solito trascorra il Natale a Sandringham, nell’Inghilterra orientale, ma a causa di un aumento dei casi di coronavirus. Preferiva restare a Windsor.

Il primo Natale senza suo marito

La regina Elisabetta II ha dato il solito messaggio di Natale nella privacy che è stata la prima senza il Duca di Edimburgo, È morto ad aprile. nel discorso Si ricordava di suo marito e simpatizzava con le famiglie che avevano perso una persona cara.

“Anche se questo è un momento di grande felicità e gioia per molti, Il Natale può essere difficile per chi ha perso una persona cara. “Capisco perché”, ha detto quest’anno in particolare il capo di Stato britannico. “La vita, ovviamente, è fatta sia di partite finali che di primi incontri”.