Il giovane sta cercando sostegno per rappresentare il Messico alle Olimpiadi dei Robot in Italia

Il giovane ha dovuto finanziare con risorse proprie i suoi viaggi a San Miguel de Allende, in Turchia e in Italia, motivo per cui ha cercato il sostegno dei cittadini in assenza di iniziativa governativa e privata.

StampaUn ragazzo di 17 anni Monglova e residente SaltilloHa intrapreso una coraggiosa campagna per raccogliere i fondi necessari per rappresentare il Messico Olimpiadi mondiali dei robot (WRO) Si terrà in Italia dal 25 al 28 settembre. Potrebbe interessarti anche: Saltillo: Tec de Monterrey smetterà di offrire corsi completi in città con la sua famiglia, Stampa Nell’ultimo mese, però, la città ha raccolto fondi chiedendo donazioni sulle navi da crociera Sforzo e dedizione, Il giovane deve affrontare sfide significative per completare il suo finanziamento viaggio. Perdi comunque più della metà del costo Finora è riuscito a gestire un record competitivo, ma ha ancora bisogno di più della metà del budget totale per i voli. Risorse per coprire le spese di alloggio, vitto e trasporto in Italia.

Squadre provenienti da più di 80 paesi si sfideranno nella competizione alla quale parteciperanno Axel e il suo partner. Il gruppo sarà lì anche prima del viaggio in Italia Torneo Nazionale a San Miguel Di Allende E Türkiye è una competizione internazionale, gli eventi saranno finanziati interamente con risorse proprie. Nessun backup Nonostante gli sforzi per ottenere sostegno, Axel ha dovuto affrontare la mancanza di sostegno da parte di agenzie governative e imprese private. L’unico sostegno significativo proviene dal Coahuilense Youth InstituteHa fatto una donazione significativa per aiutare con le spese. Axel stima di aver bisogno di circa 80mila pesos per coprire le restanti spese Viaggio in Italia e 160mila pesos aggiuntivi Per l’articolo richiesto capacità. READ L’Italia intensifica la sorveglianza dei principali siti pasquali dopo gli attacchi in Russia Cittadini interessati da sostenere Stampa Nel suo tentativo di rappresentare Messico In questo prestigioso evento puoi contattare telefonicamente il giovane 844 495 60 04. Axel e il suo team, con il sostegno della comunità, sono fiduciosi di potercela fare La sua missione è dimostrare il talento e l’impegno dei giovani messicani sulla scena internazionale.