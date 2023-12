Il Giro d’Italia comunica che Tadej Pogacar gareggerà nella prossima edizione

ESvelato uno dei grandi misteri dell’argomento: Dadej Pokhar Si correrà il Giro d’Italia 2024 (dal 4 al 26 maggio). Questo è stato annunciato ‘Corsa Rosa’ con un video sul suo account social ufficiale.

Lo sloveno quest’anno pensa ad una ‘doppietta’ Giro e Giro E, come mostra il circuito italiano nei suoi profili, tutto sarà chiaro La “Grande Partenza” del 2024. Tadej vuole conquistare la tripla corona dei più grandi giocatori e dopo aver vinto due volte il Tour, la sua ricerca per vincere la Maglia inizia ora.

Il vincitore della classifica mondiale UCI 2023 farà il suo debutto in Italia dopo aver gareggiato nella gara. “Grande fibbia” In quattro edizioni (1a nel 2020 e 2021 e 2a nel 2022 e 2023), ha esordito alla Vuelta (2013) ed è salito sul terzo posto del podio. Il tuo sogno rosa è proprio dietro l’angolo.

Favorito per vincere

Lui Layout dell’edizione 2024 Calza come un guanto un corridore, lo deve affrontare nella sua lotta Sensa Bene Tra gli altri, galli ecc Tommaso (secondo nel 2023), Ciccone, Van Aert (Anche se in linea di principio ha detto che non avrebbe combattuto il generale) Simone Yates (3° nel 2021) o Nairo Quintana (Vincitore nel 2014). Il suo percorso per vestirsi di rosa come il suo connazionale Primos Roglic, l’ultimo vincitore, ora inizia ufficialmente.

Questo è il layout della prossima versione: