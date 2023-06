Il giudice della Corte Suprema brasiliana sospende il processo sui diritti degli indigeni a “pensare”

Questo contenuto è stato pubblicato il 07/giu/2023 – 22:33







(Aggiornamenti con feedback indigeni)

Brasilia, 7 giugno (EFE). – Mercoledì un giudice della Corte Suprema del Brasile ha lasciato un’udienza di processo sui “diritti ancestrali” dei popoli indigeni alla terra, citando la necessità di “ulteriori riflessioni”. Un caso molto complesso.

Il giudice Andrés Mendonça ha chiesto di presiedere il tribunale per un periodo più lungo, da stabilire in seguito, per analizzare “un caso molto complesso e rilevante per i suoi problemi storici e legali”.

Mendonça ha chiesto quel tempo non appena il giudice Alexandre de Moraes ha proposto alla corte una “via di mezzo” per il rifiuto assoluto del cosiddetto “quadro temporaneo”, che riconosce solo quelle terre indigene occupate dalle popolazioni indigene il 5 ottobre 1988 , quando fu promulgata l’attuale costituzione.

Con un voto contrario e uno favorevole a questa tesi, Moraes ha affermato che la corte, in quanto corte costituzionale, non può accettare questo “quadro provvisorio”, ma nemmeno può “ignorare” i diritti dei tanti coloni che si sono stabiliti “in buona fede”. Su terre rivendicate dai popoli indigeni e incoraggiate in passato dallo stesso Stato.

Nonostante Moraes abbia votato contro il “quadro temporaneo”, ha affermato che la giustizia “non può chiudere un occhio davanti ai coloni che hanno lavorato le loro terre per più di 100 anni, protetti dall’autorità pubblica e oggi sono già alla terza o quarta generazione .”

Il giudice ha suggerito varie alternative per superare questi problemi.

tra questi, l’indennizzo dei proprietari terrieri che possono eventualmente essere ritirati dalle terre che occupano o la possibilità per gli indigeni di accettare dallo Stato, di volta in volta, altre aree di superficie uguale a quelle che rivendicano.

De Morais ha sottolineato che in nessun modo tale risarcimento potrebbe essere preso in considerazione per i coloni che hanno insediato con la forza terre indigene.

Diversi capi indigeni hanno accolto con favore il voto di de Moraes, sebbene abbiano chiesto di rimanere zelanti nella difesa dei propri diritti.

La deputata Celia Zacriaba ha parlato con i giornalisti in un campo indigeno a Brasilia e ha affermato che questo mercoledì gli indigeni hanno vissuto una “giornata di gioia” e un “piccolo” sapore di “vittoria”.

Tuttavia, Xakriabá ha invitato la popolazione indigena a rimanere “vigile” per l’imminente votazione al Senato su un disegno di legge volto a trasformare in legge il “quadro temporaneo” e che, secondo lui, intende fare pressioni sulle autorità affinché smettano di proteggere i loro terre.

In gioco nel processo c’è il destino di centinaia di terre rivendicate dagli indigeni, che in questi giorni si sono mobilitati in quasi tutte le parti del Paese per difendere quelli che considerano i loro “diritti ancestrali”.

Nella sessione plenaria della Corte, infatti, erano presenti circa 50 rappresentanti di diverse etnie, accompagnati da Sonia Guajajara, ministro dei Popoli indigeni, portafoglio creato dal governo di Luis Inacio Lula da Silva il 1° gennaio.

Il caso è pervenuto alla Corte Suprema dai tribunali di grado inferiore e attraverso una causa intentata dallo Stato contro una sentenza di secondo grado che riconosceva un ente pubblico nello stato meridionale di Santa Catarina come proprietario di alcuni terreni.

Occupate per secoli dalle etnie Xokleng, Guaraní e Kaingang, queste aree sono state sgomberate forzatamente a metà del secolo scorso, finendo nelle mani della Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina, favorita dall’attuale sentenza in discussione da La corte suprema.

Questa sentenza, basata sul concetto di “quadro provvisorio”, affermava che nell’ottobre 1988 quelle terre erano in possesso di quella Autorità di Santa Catarina e ignorava che, a partire dal 1996, alcuni di quegli insediamenti erano stati bonificati dagli indigeni. EFE

