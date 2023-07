Il giudice statunitense trova difetti nella causa degli artisti contro le aziende di intelligenza artificiale Di Reuters

©Reuters. Fotografia: Dado Rovic/Reuters.



Scritto da Blake Bretagna

19 luglio (Reuters) – Il giudice distrettuale degli Stati Uniti William Orek ha dichiarato mercoledì durante un’udienza a San Francisco che potrebbe archiviare gran parte della causa intentata da un gruppo di artisti contro le società di intelligenza artificiale, ma consentirà loro di intentare una nuova causa.

Orek ha affermato che gli artisti dovrebbero identificare e differenziare correttamente le loro affermazioni contro Stability AI, Midjourney e DeviantArt ed essere in grado di “fornire più fatti” sulla presunta violazione del copyright perché hanno accesso al relativo codice sorgente di stabilità.

“Altrimenti, sembra improbabile che siano affari loro”, ha detto Orek, osservando che i sistemi sono stati addestrati su “cinque miliardi di immagini compresse”.

Il giudice ha affermato che l’affermazione dell’illustratrice Sarah Andersen secondo cui Stability ha violato i diritti d’autore che ha registrato su molte delle sue opere sarebbe probabilmente sopravvissuta al tentativo iniziale della società di archiviare la causa.

L’udienza ha fornito un primo accenno a come i giudici gestiranno un’ondata di cause legali che accusano le aziende di abusare di grandi quantità di materiale per addestrare i loro sistemi di intelligenza artificiale.

L’azione legale collettiva è una delle numerose azioni legali intentate di recente contro società tra cui Microsoft (NASDAQ:), Meta (NASDAQ:) e OpenAI sui contenuti utilizzati per addestrare i sistemi nel campo in crescita dell’intelligenza artificiale.

Andersen, Kelly McKernan e Karla Ortiz hanno affermato nella loro causa di gennaio che Stability ha “scartato” miliardi di immagini da Internet per insegnare al sistema text-to-image di Stable Diffusion a creare le proprie immagini. Hanno accusato la società di violare i loro diritti d’autore utilizzando il loro lavoro senza permesso.

Anche Midjourney e DeviantArt, i cui sistemi di creazione di contenuti di intelligenza artificiale includono la tecnologia Stable Diffusion, sono nominati imputati. Oreck ha affermato che non è chiaro se gli artisti stiano accusando le due società di violazione del copyright utilizzando il modello di stabilità o di addestrare i propri sistemi in un modo che non funziona.

Il giudice ha aggiunto che era improbabile che gli artisti riuscissero a sostenere che le immagini generate dai sistemi di testo nei loro nomi violavano i loro diritti d’autore.

“Non credo che l’affermazione sulle immagini risultanti sia applicabile in questo momento, perché non c’è molta somiglianza” tra le immagini create dagli artisti e i sistemi di intelligenza artificiale, ha detto Orek.

Il caso è Andersen v. Stability AI Ltd, tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, n. 3: 23-cv-00201.

