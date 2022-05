Il governatore David Monreal salva uno spazio sportivo a El Orito

Zacateca, Zack. 04 maggio 2022.- Durante la supervisione delle strutture dell’unità sportiva della comunità di El Orito, il governatore David Monreal Avila ha dichiarato che, poiché si è offerto di assumere l’incarico in questo nuovo governo, come priorità, si sarebbe adoperato per salvare gli spazi pubblici e sportivi della città di El Orito. provincia di Zacatecan.

“Dopo la protesta, ho dichiarato la mia volontà e il desiderio di riprendermi tutti gli spazi a beneficio degli atleti zacatecan; per questo sono venuto a presidiare questa unità, dove ci sono degli spazi che sembrano ‘elefanti bianchi’ ed è necessario farli funzionare».

Dopo aver verificato che l’unità sportiva di El Orito mancava ancora di opere infrastrutturali, accessori e di una piattaforma di parcheggio, il governatore David Monreal ha riferito che si stanno lavorando per lasciarla in condizioni ottimali e iniziare a funzionare con il ciclo successivo.

Ha spiegato che c’è una piscina per disabili, oltre a campi da basket e da calcio, ma che questa sarebbe completa degli accessori che questo spazio sportivo richiederebbe.

Il Governatore David Monreal ha sottolineato che l’intenzione e il desiderio è che si possano costruire nuovi spazi, nonché recuperare e ripristinare gli spazi esistenti, a beneficio di tutti gli atleti di Zacatecas, dove lo sport dovrebbe essere considerato un’attività virtuosa.

“Mi sembra crudele e ingiusto che, con alcuni spazi, i nostri atleti trovino posti in rovina e come ‘elefanti bianchi’; è come le macchine: quando smetti di usarle, si deteriorano più di quanto non siano usate”.

Come per gli spazi sportivi, il presidente dello Stato ha già incaricato il Dipartimento dei Lavori Pubblici (SOP) di salvare e onorare piazze e parchi comunitari, nonché gli stadi, che favoriranno lo sport, la convivenza e ricostruiranno il tessuto sociale.

Da parte sua, ha invitato gli atleti, ma anche la società in generale, a prendersi cura di tutti i luoghi pubblici come stadi, strade, piazze e templi religiosi. “Diamo una mano tutti e vedremo che avremo una città migliore, con spazi più decenti, con spazi per l’intrattenimento e lo sport”, ha detto.