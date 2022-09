Il governo della Nuova Zelanda chiede una consultazione pubblica per cambiare la politica spaziale del Paese

Il governo della Nuova Zelanda, attraverso il Dipartimento per le imprese, l’innovazione e l’occupazione (MBIE), ha chiesto una consultazione pubblica per “cercare opinioni e commenti sugli interessi di base nello spazio e sui valori e gli obiettivi che sono alla base delle politiche spaziali della Nuova Zelanda”. Paese “.

I commenti ricevuti verranno inseriti in un rapporto che assiste il governo della Nuova Zelanda nella creazione o modifica delle politiche spaziali e considera:

– Il Creare una politica spaziale nazionale: Un documento che delinea i valori e gli obiettivi della Nuova Zelanda nello spazio, anche per i suoi partner internazionali.

– Chiarire gli ampi interessi della Nuova Zelanda nello spazio Attraverso molteplici attività e partecipazioni: anche nei forum delle Nazioni Unite e con partner internazionali nel campo dello spazio e della sicurezza.

– Sviluppare strategie spaziali futurePolitiche e modifiche normative: compresa la modifica di politiche e regolamenti per stare al passo con gli sviluppi della tecnologia spaziale.

– Maggiore impegno per la politica spaziale Con il pubblico della Nuova Zelanda: comprese le aree di interesse chiave identificate attraverso la consultazione.

– Valuta se sono necessarie modifiche legislative Nel 2017 Highlands and Outer Space Activities Act.

“Questa è un’opportunità per te di esprimere la tua opinione sull’approccio del governo alle attività spaziali, impegnarsi con partner internazionali e utilizzare tecnologie e dati spaziali”, ha affermato il segretario allo sviluppo economico e regionale Stuart Nash.

“Anche lo spazio è diventato più affollato e complesso e assicurarsi che venga utilizzato in modo sostenibile è diventata una sfida globale. Essendo una piccola nazione Abbiamo interesse per un ordine internazionale forte e basato su regole che garantisca un uso responsabile e pacifico dello spazio. I dati che otteniamo dallo spazio possono aiutarci ad affrontare una serie di sfide critiche per la Nuova Zelanda e il mondo e offrono l’opportunità di modellare pratiche sostenibili in nuovi modi. In qualità di ministro responsabile di tutti i carichi utili lanciati dalla Nuova Zelanda, sono ben consapevole che dobbiamo garantire che il nostro sistema, i principi e le politiche a cui aderiamo rimangano coerenti con le aspettative dei neozelandesi”.