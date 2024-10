Il governo lascia nelle mani delle Nazioni Unite il futuro dei 669 soldati spagnoli dispiegati in Libano

Soldato spagnolo dell’UNIFIL (Ministero della Difesa)

Il contingente spagnolo schierato in Libano resterà in quel Paese Fino a quando le Nazioni Unite non diranno il contrario. Questa è la posizione difesa dal governo riguardo al futuro 669 militari Che fanno parte della Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), come dichiarato martedì Ministro degli Affari Esteri, José Manuel Albarez. “I Caschi Blu stanno eseguendo a Lavoro di base Il Ministro ha sottolineato nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che per il mantenimento della pace essa costituisce oggi più che mai una forza di intervento valida per il suo mandato.

Lui Ministero della Difesa Difende la stessa posizione. Dal portafoglio guida Margherita Robles Hanno sottolineato che la decisione di ritirare o non ritirare le persone a lui vicine 10.000 soldati compongono la missione, Tra loro ci sono soldati spagnoli e rispetta le Nazioni Unite. In questo senso, l’UNIFIL ha chiarito che le forze di peacekeeping manterranno le loro posizioni, ma “Piani di emergenza Pronto per l’attivazione se assolutamente necessario.

Allo stesso modo, l’UNIFIL ha avvertito che “ Sicurezza del personale “Il mantenimento della pace è di fondamentale importanza e a tutti gli attori viene ricordato il loro obbligo di rispettarlo”, ha osservato Qualsiasi attraversamento in Libano da parte di Israele “Costituisce una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano”. “Esortiamo fortemente le parti a impegnarsi nuovamente nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Consiglio di Sicurezza La missione di pace, attualmente guidata dal generale spagnolo Aroldo Lazaro Saenz, ha sottolineato che “la risoluzione 1701 (2006) è l’unica soluzione praticabile per ripristinare la stabilità in questa regione”.

Albaris si è mostrato nella stessa direzione. Il capo della diplomazia spagnola ha invitato tutti i paesi a farlo “Forze unificanti” Per raggiungere la pace e la stabilità nella regione, ha sottolineato che la Spagna chiede da mesi a coloro che “possono influenzare direttamente o indirettamente” di raggiungere la pace nella regione. Il Medio Oriente. Il ministro ha anche chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per affrontare la situazione.

L’esercito israeliano inizia la sua incursione di terra “limitata e locale” nel sud del Libano.

Il battaglione spagnolo in Libano, composto da 669 individui Brigata Aragona L’esercito ha dichiarato lo stato di massima allerta a causa dell’escalation del conflitto tra il gruppo terroristico Hezbollah e le forze israeliane. La notte scorsa i soldati spagnoli sono rimasti nascosti nel suo bunker Base di Miguel de CervantesSi trova nel sud del Libano.

Le misure di sicurezza e prevenzione messe in atto dall’Esercito spagnolo rispondono in ogni momento al livello di pericolo. In questo modo, dentro Livello 1 Protezione, e tutti i membri della missione portano con sé, sia all’interno che all’esterno della base, i 15 chilogrammi che rappresentano Gilet antischegge E il casco. Tuttavia, dentro Livello 2Ciò significa adottare maggiori misure di protezione: indossare sempre il giubbotto all’interno del perimetro della base, così come indossare il casco all’esterno delle strutture.

In realtà Livello 3il grado in cui è attualmente raggiunto il compito, è ricorrere direttamente a Il seminterrato Con giacca e casco. In questo senso, il contingente spagnolo è l’unica unità delle Nazioni Unite che può farlo, grazie ai suoi mezzi e alle sue energie Capacità tecnologichePuò continuare a esercitare il comando della brigata dall’interno di questo rifugio.