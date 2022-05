Il governo spagnolo invierà una delegazione commerciale a Nasarawa a luglio

Il governo spagnolo, a seguito del vertice sugli investimenti recentemente concluso, ha affermato che invierà una delegazione commerciale nello stato di Nasarawa nel luglio 2022 per iniziare a parlare di come il governo spagnolo investirà nello stato.

Lo ha affermato l’ambasciatore spagnolo in Nigeria, Juan Seal, quando ha visitato giovedì il primo assistente speciale del governatore Abdullah Al-Wahid nell’ufficio di collegamento ad Abuja, Yusuf Jibrin Mayangwa, dove hanno discusso di potenziali aree di esplorazione ad Abuja.

Ha affermato che lavoreranno per massimizzare le opportunità offerte dal governo statale di Nasarawa per investire in particolare nei sottosettori dell’agricoltura e dell’estrazione mineraria nello stato.

Sell ​​ha detto che il governo spagnolo è rimasto colpito dagli enormi successi registrati durante il primo vertice sugli investimenti di Nasarawa appena concluso a Lavia, la capitale dello stato.

“Per questo motivo il governo spagnolo è interessato a massimizzare le opportunità offerte dal vertice, soprattutto nel campo dell’agricoltura e dell’estrazione mineraria, dove il Paese ha un vantaggio comparato”.

Leggi anche: Perché investiamo a Nasarawa attraverso le aziende

Nel luglio di quest’anno ha affermato che avrebbe guidato una delegazione commerciale dalla Spagna per visitare il governatore e finalizzare i colloqui sulla questione.

Descrivendo il vertice come gratificante, l’ambasciatore spagnolo ha espresso la sua felicità per il ricco contenuto del documento della Strategia di sviluppo economico di Nasarawa (NEDS), dicendo che gli darà una visione più chiara del paese per un partenariato positivo.

Ha elogiato il funzionario per le comunicazioni del governo Miangwa per il suo impegno e la sua flessibilità nel promuovere le buone politiche ei programmi del governatore Abdullah Sule e lo ha esortato a mantenere questo spirito.

Yusuf Gibrin Mayangwa, assistente speciale capo del governatore Abdullah Waheed presso l’ufficio di collegamento ad Abuja, mentre presentava i suoi NED all’ambasciatore spagnolo in Nigeria, lo ha incoraggiato a sostenere l’impegno del governo statale per rendere il paese una delle prime tre economie in rapida crescita della Nigeria come oltre che un centro di investimento

Yusuf Gibrin Mayangwa, SSA al Governing Liaison Office, presenta il documento NEDS all’Ambasciatore di Spagna in Nigeria, Juan Seal ad Abuja.